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O Al Ahly não tem mais o luxo de desperdiçar tempo. Acostumado a subir ao pódio, o time se vê obrigado a recuperar rapidamente o brilho e a virar a página da fase difícil que viveu recentemente, enquanto a torcida espera a volta das vitórias e de um futebol à altura do nome e da história do clube.

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Em sua primeira aparição para falar sobre o confronto com o Primeiro de Agosto, de Angola, Sami Qamsan, técnico do Al Ahly, deixou mensagens claras sobre a próxima fase e garantiu que a personalidade do clube continuará sendo a principal aposta para superar o momento atual. Já Mohamed El Shenawy, capitão do time, prometeu dar o máximo para recolocar a equipe no caminho de sempre e alegrar a torcida.

As declarações foram dadas durante a entrevista coletiva realizada nesta data para falar sobre o duelo entre Al Ahly e Primeiro de Agosto, marcado para amanhã, na estreia do time na fase de grupos da Copa das Confederações da CAF.

Sami Qamsan começou a entrevista prestando condolências às vítimas do acidente no Anel Viário, desejando pronta recuperação aos feridos e reafirmando a solidariedade do Al Ahly às famílias das vítimas neste momento doloroso.

O treinador falou sobre a relação excepcional entre o Al Ahly e sua torcida e destacou que, para os torcedores do clube, o futebol vai além das partidas e dos resultados: "Para a torcida do Al Ahly, o futebol é mais do que apenas 90 minutos. Sabemos muito bem o valor da nossa torcida e faremos tudo o que for possível por meio da personalidade do Al Ahly. Vamos lutar até o último segundo para conseguir os melhores resultados".

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Qamsan ressaltou que o apoio de todos que trabalham no clube é fundamental neste momento e afirmou que assumir o comando técnico do Al Ahly é uma grande honra para qualquer pessoa. Segundo ele, trata-se de uma responsabilidade que exige trabalhar com toda a força para alcançar os objetivos do clube.

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E acrescentou: "Temos que apoiar todos que jogam pelo Al Ahly, e para qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de treinar o Al Ahly isso representa uma grande honra. Vamos trabalhar para alcançar esses objetivos".

O técnico enfatizou que a personalidade do Al Ahly sempre foi e continuará sendo o segredo de seus sucessos, e demonstrou grande confiança na capacidade dos jogadores e em suas ambições e motivações para superar a fase atual e agradar à torcida com os melhores resultados nas diferentes competições.

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Ele explicou que o Al Ahly sempre merece estar no lugar condizente com sua história e se disse confiante na capacidade do time de recuperar o nível habitual, citando a personalidade que os jogadores mostraram em grandes confrontos contra clubes de expressão mundial, sobretudo o Real Madrid.

Nesse sentido, afirmou que o Al Ahly já teve uma personalidade forte diante dos maiores times do mundo, e é isso que a comissão técnica busca resgatar, para que o time volte a apresentar a imagem que sua torcida se acostumou a ver.

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Agradecimento ao Arab Contractors, e Qamsan: "Devo muito ao Al Ahly"

Qamsan também fez questão de agradecer aos dirigentes do Arab Contractors pela postura que encontrou durante sua passagem anterior pelo clube, ressaltando que procurou aplicar os princípios e a experiência adquiridos no Al Ahly.

Ele disse aceitar qualquer função que lhe seja atribuída no Al Ahly, já que deve muito ao clube, e se mostrou confiante em sua capacidade de dar tudo de si para conquistar vitórias.

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Ao falar sobre as responsabilidades da próxima fase, Qamsan explicou que o trabalho não ficará restrito à comissão técnica e exigirá a união de todos, com os jogadores assumindo a maior parte da responsabilidade dentro de campo, já que cabe a eles transformar as ideias táticas em desempenho e resultados.

Ele acrescentou que a comissão técnica cumprirá o papel que lhe cabe, mas os jogadores precisam não deixar a desejar em nenhum detalhe, sobretudo porque o Al Ahly está acostumado a disputar títulos e sua torcida só aceita subir ao pódio.

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O treinador afirmou que a sede permanente da torcida do Al Ahly por títulos é uma das principais características que construíram os sucessos do clube ao longo de sua história, o que coloca todos diante de uma responsabilidade redobrada para recuperar as vitórias.

Sobre o aguardado confronto, Qamsan alertou para a força do Primeiro de Agosto, de Angola, destacando que o adversário tem boa organização, qualidades técnicas marcantes e jogadores capazes de criar perigo em várias posições.

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Apesar de reconhecer a dificuldade da partida, o técnico garantiu que a comissão técnica não está preocupada, pois o time se preparou para o duelo em todos os aspectos, técnico, físico e psicológico, ciente da importância de um início forte na fase de grupos.

Ele observou que a pressão que acompanha o nome do Al Ahly não é novidade e faz parte da natureza do trabalho no clube, que está acostumado a ser sempre cobrado a buscar o melhor e a disputar todos os títulos.

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Qamsan encerrou suas declarações reafirmando a confiança no apoio da torcida, que considera um dos principais segredos dos sucessos do Al Ahly, e destacou o reconhecimento de jogadores e comissão técnica pelo papel que os torcedores desempenham em todas as circunstâncias.

El Shenawy: "Assumimos a responsabilidade e vamos recolocar o Al Ahly no caminho"

Por sua vez, Mohamed El Shenawy, capitão do Al Ahly, começou a entrevista coletiva prestando condolências às vítimas do acidente no Anel Viário e reafirmando a solidariedade de todo o clube às famílias das vítimas, antes de falar sobre a preparação do time para o confronto africano.

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O goleiro do Al Ahly enviou uma mensagem de tranquilidade à torcida e prometeu dar o máximo para recolocar o time no caminho de sempre e superar as dificuldades vividas no período recente.

"Prometemos a todos que vamos trabalhar para que o time volte ao seu caminho habitual, e temos muita confiança de que somos capazes de superar esta fase", disse El Shenawy.

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O capitão do Al Ahly admitiu que o período recente não foi fácil, diante das mudanças ocorridas no time, e contou que os jogadores conversaram entre si sobre a necessidade de recuperar o nível pelo qual o clube é conhecido em todas as competições.

Ele afirmou que todos têm consciência do tamanho da responsabilidade que carregam e que os jogadores vão dar tudo de si em campo para apresentar o melhor desempenho e conquistar vitórias. Segundo ele, a torcida entende a natureza do momento atual, o que aumenta ainda mais a determinação do time em alegrá-la.

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El Shenawy destacou que o Al Ahly entra no confronto com o Primeiro de Agosto com grandes ambições, apesar da experiência e dos títulos que os jogadores já conquistaram, ressaltando que as conquistas do passado não significam parar de trabalhar e exigem seguir em busca de mais títulos.

Ele acrescentou que jogar no estádio do Al Ahly, diante de sua torcida, é um estímulo a mais para os jogadores, que contam muito com o apoio das arquibancadas, ao mesmo tempo em que trabalham para executar as instruções da comissão técnica e aplicar suas ideias em campo.

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O capitão do Al Ahly encerrou suas declarações afirmando que o time se prepara para cada partida como um desafio à parte. Segundo ele, o foco está totalmente voltado para o confronto com o Primeiro de Agosto, sem distrações com outros cálculos, e há uma grande determinação em apresentar um desempenho de destaque que reflita o espírito e a personalidade do Al Ahly.