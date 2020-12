Puyol, exclusivo: 'Messi ainda vai render alguns anos no mais alto nível'

O argentino estabeleceu novos recordes praticamente inalcançáveis e, segundo Puyol, ainda tem muito para conquistar

Lionel Messi pode seguir jogando no mais alto nível "durante mais três ou quatro anos", segundo seu ex-companheiro e capitão do , Carles Puyol, em uma entrevista exclusiva concedida à Goal.

Messi, que superou o recorde de gols oficiais reconhecidos pela Fifa por um time só, marcando 644 vezes com a camisa blaugrana, já conquistou dez títulos da , seis Copas do Rei e quatro Ligas dos Campeões, além de ser o único a ter vencido seis Bolas de Ouro e sete Pichichis. Agora, vive o momento mais incerto de sua carreira, já que seu contrato com o Barça se encerra no próximo dia 30 de junho.

"Tem 33 anos e se cuida muito", relembra Puyol, emabixador da La Liga e da Budweiser, celebrando o novo recorde de Lionel Messi, que ultrapassou o Rei do Futebol.

Sua motivação é chave

"Ele segue motivado e com fome", explica o lendário capitão do Barcelona, antes de adicionar que "creio que ele tenha mais três ou quatro anos no mais alto nível se tiver sorte e não se lesionar." Segundo Puyol, "hoje nós estamos acostumados a Messi e não damos valor o suficiente." Resta saber se a continuação de sua carreira será pelo Barcelona ou por outro clube, já que pode sair na próxima janela.

De qualquer jeito, nada de que Messi tenha conquistado em sua carreira veio só de seu talento. "Seu talento não era só o suficiente." conta Puyol para explicar que "o talento é necessário, é claro, mas também trabalho e dedicação, desejo de evoluir, motivação para perseguir novos desafios todos os dias." Isso, então, "é o que vemos em Messi."

Uma evolução que só ele conseguiria ter

"Messi não é o mesmo jogador hoje que era quando começou", apontou seu ex-companheiro. "Ele foi ganhando recursos e melhorando para se tornar um jogador muito mais completo, capaz de marcar no ritmo da partida, pressionar a saída de bola e dar assistências. Ele faz praticamente tudo."

"No seu início, ele era muito bom, um desses jogadores que você dava a bola, fazia uma grande jogada individual, dava um drible diferente e anotava gols." relembrou o defensor, antes de complementar. "Com o passar do tempo, se tornou um jogador impressionante, o melhor de todos os tempos."

A primeira vez que o viu em ação foi em sua estreia, diante do em 2004. "Sabia que ele era muito bom e não demorou até demonstrar isso, mas ninguém poderia adivinhar que ele chegaria onde chegou." relembra Puyol. "Desde o primeiro dia é exemplo com sua humildade e forma de fazer as coisas." Em uma equipe com Ronaldinho, "era o único capaz de pegar a bola e fazer um gol sozinho, sem se importar com quem estivesse em sua frente."

Por isso, é evidente para o capitão do Barcelona que só um atleta pode ser o melhor de todos os tempos. "Você percebe que ele é um jogador diferente porque pode ganhar qualquer partida a qualquer momento, da maneira que quiser. Com os anos que vem passando, só vem melhorando e acrescentando mais e mais em seu jogo. Para mim, é o melhor de todos e vem sendo o melhor por 13 ou 14 anos consecutivos." concluiu.

Carles Puyol atendeu à Goal como embaixador da La Liga e como parte da comemoração da Budweiser após Leo Messi estabelecer um novo recorde marcando seu gol 644 no Barcelona.