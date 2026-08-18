Carles Puyol, ex-capitão do Barcelona, afirmou nesta terça-feira que, com a chegada do português José Mourinho, o Real Madrid pode se tornar "mais forte", apontando ao mesmo tempo que o Barcelona estará sedento por conquistar mais um Campeonato Espanhol.

Puyol declarou, em uma videochamada com diversos veículos de imprensa internacionais, entre eles a agência de notícias espanhola (Efe), organizada pela rede ESPN: "Estamos falando de um grande treinador (Mourinho). Eu o conheci no Barcelona quando estava nas categorias de base e, depois, subi para o time principal. Já naquela época ficava claro para nós que ele tinha um amplo conhecimento de futebol. Depois disso, construiu uma trajetória futebolística magnífica e se juntou ao Real Madrid. Estávamos no auge da nossa rivalidade, e me lembro daquela competição acirrada".

E acrescentou, conforme relatou o jornal "As": "Naqueles anos, com Guardiola e Mourinho, e Messi e Cristiano, eram dois grandes times. Vamos ver como será o desempenho deles. Ainda acredito que o Barcelona tem um time muito bom e será capaz de fazer uma boa temporada. Mas o Real Madrid, com Mourinho, pode se tornar mais forte".

Puyol expressou sua admiração pelo trabalho do treinador Hansi Flick no comando do Barcelona e por sua linha de defesa adiantada, e afirmou: "Gosto de jogar com uma linha de defesa adiantada. Isso exige comprometimento não apenas dos defensores, porque, se não houver pressão sobre quem carrega a bola, eles criarão muitos problemas".

E prosseguiu: "A contratação de Rodri é uma notícia excelente para o Barcelona. Ele é um dos melhores meio-campistas do mundo. Tive a oportunidade de vê-lo jogar ao vivo na Copa do Mundo, e sou um grande admirador dele. Ele traz muito equilíbrio para as equipes e se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Barcelona".

E esclareceu: "Ele provou isso com a seleção da Espanha e com o Manchester City sob o comando de Guardiola. Vai nos ajudar muito; ele é uma peça central, e agora o meio-campo do Barcelona vai ficar muito mais forte".

Puyol também elogiou o retorno de Sergio Busquets ao Barcelona, desta vez como treinador das categorias de base, ao dizer: "O assunto me surpreendeu, porque eu achava que levaria um pouco mais de tempo até que ele se engajasse no trabalho, mas parece que isso estava destinado a ele. Ele pode ser muito útil às categorias de base do ponto de vista tático, além de sua vasta experiência. Ele é um grande líder e um capitão especial. Adquirir experiência neste período será muito benéfico para ele".

Puyol aproveitou a ocasião para enviar uma mensagem de apoio ao seu ex-companheiro Lionel Messi, que passa por um momento difícil após a morte do pai, e disse: "Leo, seja forte, mantenha o ânimo elevado. Já disse isso a ele em particular. Todos nós o amamos e estamos ao lado dele e de sua família".

E continuou: "Acho impressionante o que ele conquistou aos 39 anos. Ele é o líder incontestável, e, se a Argentina chegou à final da Copa do Mundo, foi graças a Messi, porque o desempenho da Argentina não foi constante. Mas nos últimos 30 minutos de cada jogo, Leo era quem dominava, até mesmo na partida final, na qual a Espanha foi o melhor time. Eles tiveram chances nos últimos minutos e ofereciam grande perigo".

E completou: "Para mim, ele é o melhor da história e um exemplo para todos os jovens jogadores no início de suas trajetórias".

O ex-zagueiro também recordou seu clássico favorito, a vitória por 6 a 2 em 2009, que praticamente deu o título do Campeonato Espanhol ao Barcelona, e explicou: "Tive a sorte de jogar em muitos clássicos, mas a partida do 6 a 2 é a que ainda permanece na minha memória".

E acrescentou: "Foi uma temporada extremamente difícil, o primeiro ano de Guardiola conosco. A primeira metade da temporada foi muito boa, mas o Real Madrid vinha reduzindo a diferença. Estávamos quatro pontos atrás, com quatro rodadas restantes, e conquistamos uma vitória impressionante que praticamente nos deu o título do Campeonato Espanhol".

Puyol também afirmou que é favorável à ideia de realizar partidas do Campeonato Espanhol fora da Espanha, e completou suas declarações: "Há uma discussão em pauta há muitos anos sobre a realização de jogos fora de casa. É difícil para os times perder uma partida em seu próprio campo, mas é uma oportunidade para os torcedores que acompanham nossas competições curtirem tudo ao vivo. Se os clubes e a LaLiga decidirem fazer isso, acho que é uma boa ideia".

Puyol apontou que Lamine Yamal, craque do Barcelona, tem todos os requisitos necessários para conquistar mais uma Copa do Mundo para a Espanha e muitos títulos para o Barcelona, mas precisa se concentrar no futebol.

E disse: "Há muitas notícias em torno de Lamine. Eu o vejo tranquilo, competitivo e humilde. Vejo nele um jogador competitivo, mas precisamos fazê-lo entender que ele venceu a Copa do Mundo e títulos importantes, porém precisa continuar evoluindo como jogador e buscar acrescentar mais troféus à sua galeria".

E finalizou suas declarações: "A Espanha tem todos os requisitos. A Espanha é uma seleção muito jovem e com um futuro brilhante. Vencer uma Copa do Mundo é uma grande conquista; já vencer duas seria algo inacreditável, e, se existe uma geração capaz de conseguir isso, é esta geração. É isso que vou tentar motivá-los a fazer".