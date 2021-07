Punido pela FIFA, Cruzeiro encontra solução caseira para meio-campo

Volante Lucas Ventura, de 23 anos, assinará renovação contratual até o fim de 2022

Sem poder contratar por causa do transfer ban da FIFA, o Cruzeiro tem um reforço caseiro para o meio campo. Trata-se do volante Lucas Ventura, de 23 anos, que vai assinar renovação contratual até o fim de 2022. Após receber sondagens de equipes da China e Portugal enquanto aguardava uma oportunidade na equipe, o jogador acertou a permanência no time mineiro.

O atual contrato do atleta com a Raposa se encerra em outubro, mas quem cuida da carreira do jogador vinha negociando com a diretoria do clube celeste nos últimos dias. Lucas Ventura não esconde que foi surpreendido com a chance de iniciar entre os 11 titulares na última rodada da Série B. O volante foi uma das novidades na equipe de Mozart Santos no último sábado, quando o Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Brasil de Pelotas (RS), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Às vezes a oportunidade não vem, então a gente fica triste. Mas é aí que temos que de trabalhar mais e mostrar todos os dias que temos capacidade. Fiquei feliz de ter recebido a notícia de que começaria jogando [contra o Brasil de Pelotas] e foi uma surpresa boa. Sempre acreditei, trabalhei e todos os dias procurei o meu espaço. Graças a Deus o professor Mozart chegou e me deu essa oportunidade. Ainda mais vestindo uma camisa dessas”, falou o jogador da Raposa.

Com boa atuação Lucas Ventura deve permanecer na equipe titular contra o Coritiba nesta terça-feira, no Mineirão, às 19h.

“Vai ser mais um jogo difícil do Campeonato. Coritiba tem boa equipe e de qualidade, mas temos total condição de vencer. Estar preparados e não tomaremos sustos igual ao jogo passado. E se Deus quiser a bola vai entrar e vamos sair com a vitória. Vocês podem esperar de mim que vou dar meu sangue dentro de campo”, destacou o volante.

Mozart Santos observava Lucas Ventura desde quando comandava o Coritiba e sempre viu qualidade no jogador.

“Já tive oportunidade de enfrentá-lo algumas vezes na base. Sei das condições dele. Fez um grande jogo [contra o Brasil de Pelotas]. Depois de muito tempo sem jogar, deu sua contribuição", disse o técnico do Cruzeiro.

História no Cruzeiro

Lucas Ventura chegou as categorias de base do Cruzeiro em 2013 e chegou a ser convocado para Seleção Brasileira Sub-17. O volante subiu para o profissional em 2017, quando o técnico Mano Menezes era o treinador. Lucas Ventura jogou nove partidas pelo Cruzeiro e a estreia foi na vitória diante do Democrata, de Governador Valadares, por 2 a 0.

Em 2018 foi emprestado ao Sport Recife. Nos dois anos seguintes, atuou pelo Boa Esporte (MG), de Varginha. No ano passado, Lucas Ventura chegou a atuar como meia armador da equipe do Sul de Minas e teve boas atuações.

Nonoca ou Lucas Ventura?

Lucas Ventura até então era chamado de Nonoca, apelido que recebeu em Leopoldina, interior do estado de Minas Gerais, dos amigos do pai dele, que morreu em um acidente quando ainda era um garoto. “Meu pai faleceu muito novo e lembro bem pouco dele. Nonoca é apelido do meu pai. Cidade pequena tem muito disso do filho ficar com o apelido do pai. E comigo não foi diferente. Por isso, ‘Nonoca’ como apelido”, explicou o atleta.

Mas o jogador mudou de ideia neste ano quando foi reincorporado ao elenco celeste, ainda com o técnico Felipe Conceição. Com isso, o jogador preferiu usar o nome de batismo no futebol e aposentar o apelido.

“Tenho certeza que o pouquinho de tempo que tive esse apelido eu pude honrá-lo. Mas, agora é uma nova fase, quero fazer meu nome, quero ser conhecido como Lucas Ventura. Conversei com a minha mãe, com a minha namorada, e elas concordaram. Sei que algumas pessoas não gostaram, mas é uma coisa pessoal e espero ter sucesso nessa nova fase", finalizou.