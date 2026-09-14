Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Punições pesadas aguardam os envolvidos: ação oficial urgente após os incidentes da partida entre Al-Hilal e Al-Taawoun

R. Neves
Al Hilal
Campeonato Saudita
Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Portugal
Arábia Saudita

A história completa da crise dos cânticos ofensivos do Al-Taawoun contra Ruben Neves

Os cânticos da torcida do Al-Taawoun contra o português Rúben Neves não passaram despercebidos. Em uma postura firme que reflete uma rejeição categórica à ultrapassagem das linhas vermelhas, a Federação Saudita de Futebol e a Liga Saudita de Futebol Profissional expressaram sua forte condenação ao que descreveram como "práticas inaceitáveis" ocorridas na partida entre Al-Taawoun e Al-Hilal pela Liga Profissional.

Ingressos para os jogos da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

A Federação e a Liga enfatizaram, em comunicado conjunto, que a exploração de tragédias pessoais para ofender ou provocar constitui uma conduta rejeitada e sem lugar no futebol saudita, ressaltando que tais atitudes contrariam por completo os valores do futebol saudita e o espírito esportivo sobre o qual se baseia a competição.

Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

A Federação Saudita afirmou que os comitês competentes monitoraram essas práticas desde o momento em que ocorreram e já iniciaram as medidas regulamentares cabíveis de acordo com as normas e regulamentos vigentes, indicando que as decisões serão anunciadas assim que forem concluídas.

O clube Al-Taawoun havia se antecipado à Federação, expressando em comunicado oficial sua condenação e rejeição categórica aos cânticos ofensivos, ressaltando que quaisquer cânticos ou práticas que ultrapassem os limites do apoio esportivo são "atos individuais que não podem ser atribuídos à torcida do Al-Taawoun", da qual disse se orgulhar, assim como de sua consciência e de seu histórico de apoiar seu clube com espírito esportivo e responsável, enfatizando ao mesmo tempo sua rejeição a qualquer ofensa, seja qual for a sua origem ou o seu alvo.

A movimentação do Al-Taawoun veio depois que a empresa do clube Al-Hilal apresentou uma queixa oficial à Federação Saudita, a respeito do que descreveu como "cânticos coletivos ofensivos e rejeitáveis" proferidos por uma parcela da torcida do Al-Taawoun contra o meio-campista português Rúben Neves durante o último confronto entre as duas equipes.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Por sua vez, o jornal saudita "Asharq Al-Awsat" revelou que o Comitê de Disciplina e Ética da Federação Saudita iniciou oficialmente, na manhã de domingo, a investigação sobre os cânticos e as expressões ofensivas contra o jogador do Al-Hilal proferidos das arquibancadas do Al-Taawoun, devendo tomar sua decisão oficial e anunciar suas punições ao longo dos próximos dias.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google