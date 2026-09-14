Os cânticos da torcida do Al-Taawoun contra o português Rúben Neves não passaram despercebidos. Em uma postura firme que reflete uma rejeição categórica à ultrapassagem das linhas vermelhas, a Federação Saudita de Futebol e a Liga Saudita de Futebol Profissional expressaram sua forte condenação ao que descreveram como "práticas inaceitáveis" ocorridas na partida entre Al-Taawoun e Al-Hilal pela Liga Profissional.

A Federação e a Liga enfatizaram, em comunicado conjunto, que a exploração de tragédias pessoais para ofender ou provocar constitui uma conduta rejeitada e sem lugar no futebol saudita, ressaltando que tais atitudes contrariam por completo os valores do futebol saudita e o espírito esportivo sobre o qual se baseia a competição.

A Federação Saudita afirmou que os comitês competentes monitoraram essas práticas desde o momento em que ocorreram e já iniciaram as medidas regulamentares cabíveis de acordo com as normas e regulamentos vigentes, indicando que as decisões serão anunciadas assim que forem concluídas.

O clube Al-Taawoun havia se antecipado à Federação, expressando em comunicado oficial sua condenação e rejeição categórica aos cânticos ofensivos, ressaltando que quaisquer cânticos ou práticas que ultrapassem os limites do apoio esportivo são "atos individuais que não podem ser atribuídos à torcida do Al-Taawoun", da qual disse se orgulhar, assim como de sua consciência e de seu histórico de apoiar seu clube com espírito esportivo e responsável, enfatizando ao mesmo tempo sua rejeição a qualquer ofensa, seja qual for a sua origem ou o seu alvo.

A movimentação do Al-Taawoun veio depois que a empresa do clube Al-Hilal apresentou uma queixa oficial à Federação Saudita, a respeito do que descreveu como "cânticos coletivos ofensivos e rejeitáveis" proferidos por uma parcela da torcida do Al-Taawoun contra o meio-campista português Rúben Neves durante o último confronto entre as duas equipes.

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Por sua vez, o jornal saudita "Asharq Al-Awsat" revelou que o Comitê de Disciplina e Ética da Federação Saudita iniciou oficialmente, na manhã de domingo, a investigação sobre os cânticos e as expressões ofensivas contra o jogador do Al-Hilal proferidos das arquibancadas do Al-Taawoun, devendo tomar sua decisão oficial e anunciar suas punições ao longo dos próximos dias.