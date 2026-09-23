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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Punição dobrada: Musab Al-Juwayr perderá a camisa de Cristiano Ronaldo na seleção da Arábia Saudita?

Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
M. Al-Juwayr
S. Abu Al-Shamat
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Kuwait
Portugal

O astro da Seleção Saudita recebe um novo baque

Tudo indica que Musab Al-Juwayr, estrela do Al-Qadsiah e da seleção saudita, tenha recebido uma punição dupla, após a grande crise que provocou poucos dias antes do início da Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta a seleção do Kuwait, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da vigésima sétima edição da Copa do Golfo Árabe.

A partida contou com a participação de Saleh Abu Al-Shamat como titular pela Arábia Saudita, vestindo a camisa número 7 que Musab Al-Juwayr usava pela seleção saudita nos últimos períodos.

Isso ocorre depois que Al-Juwayr foi cortado da lista da seleção saudita para o torneio do Golfo, poucos dias antes do pontapé inicial, por razões disciplinares que não foram divulgadas oficialmente.

A estrela do Al-Qadsiah teme perder o seu número preferido, o mesmo pelo qual é conhecido o astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, caso volte a ser convocado nos próximos períodos de treinamento.

Gulf Cup
Kuwait crest
Kuwait
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IRQ
Gulf Cup
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Omã
OMA
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA

Vale lembrar que o jogador de 23 anos já atuou pela seleção saudita em 39 partidas em diversas competições, nas quais marcou 6 gols e deu 4 assistências.

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