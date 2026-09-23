Tudo indica que Musab Al-Juwayr, estrela do Al-Qadsiah e da seleção saudita, tenha recebido uma punição dupla, após a grande crise que provocou poucos dias antes do início da Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta a seleção do Kuwait, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da vigésima sétima edição da Copa do Golfo Árabe.

A partida contou com a participação de Saleh Abu Al-Shamat como titular pela Arábia Saudita, vestindo a camisa número 7 que Musab Al-Juwayr usava pela seleção saudita nos últimos períodos.

Isso ocorre depois que Al-Juwayr foi cortado da lista da seleção saudita para o torneio do Golfo, poucos dias antes do pontapé inicial, por razões disciplinares que não foram divulgadas oficialmente.

A estrela do Al-Qadsiah teme perder o seu número preferido, o mesmo pelo qual é conhecido o astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, caso volte a ser convocado nos próximos períodos de treinamento.

Vale lembrar que o jogador de 23 anos já atuou pela seleção saudita em 39 partidas em diversas competições, nas quais marcou 6 gols e deu 4 assistências.

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora