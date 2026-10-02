Circularam diversos relatos sobre a existência de uma forte conspiração por parte dos astros da seleção portuguesa para expulsar o capitão Cristiano Ronaldo da atual concentração, mas a crise veio à tona por parte do novo treinador, Jorge Jesus.

Uma crise explosiva estourou nos últimos dias, após a saída de Ronaldo da concentração de Portugal, em protesto contra sua marginalização e contra a traição de Jesus ao acordo firmado entre ambos sobre a participação nas partidas, e também pelas declarações feitas por seu treinador após o confronto com a Noruega.

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O jornalista português Pedro Sepúlveda explicou, por meio do programa saudita "Al Montasaf", que "o que se comenta sobre a existência de uma conspiração dos jogadores de Portugal contra Ronaldo não tem qualquer fundamento".

Ele afirmou que "os astros da seleção portuguesa estavam tentando aprender com Ronaldo e permanecer ao seu lado, mas o que aconteceu não passa de um problema fabricado por Jesus para se livrar do foguete da Madeira".

Relatos jornalísticos recentes apontam que a Federação Portuguesa de Futebol busca entrar em contato com Ronaldo para encerrar o desentendimento e organizar uma partida de despedida com a qual coloque um ponto final em sua trajetória internacional.