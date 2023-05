Puerto Cabello x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo visita o Puerto Cabello na noite desta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no estádio Misael Delgado, em Carabobo, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Lanterna do grupo ainda sem pontuar, o Puerto Cabello quer tentar surpreender o poderoso rival. O time venezuelano não entra em campo há mais de dez dias e, por isso, chega completamente descansado.

Do outro lado, o São Paulo, com 7 pontos, entra em campo defendendo a sua liderança e, consequentemente, a invencibilidade na competição. O Tricolor está invicto desde a chegada de Dorival Júnior ao comando: são cinco triunfos e quatro empates até o momento. Os são-paulinos, entretanto, continuam com o departamento médico cheio, enquanto Rodrigo Nestor, com problema físico, foi poupado.

Escalações

Puerto Cabello: Romero; De la Hoz, Rivero, Peraza e Granados (Diego Osio); Cedeño e Zuma; Guerrero, Lugo e Pérez; Hernández.

São Paulo: Rafael; Rafinha (Raí Ramos), Arboleda (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabi, Michel Araújo, Wellington Rato; Marcos Paulo e Calleri.

Desfalques

Puerto Cabello

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Jandrei, Ferraresi, Galoppo, Igor Vinicius, Moreira, Talles Costa, Erison, David, André Anderson e Wellington estão no departamento médico. Rodrigo Nestor tem incômodo muscular e não viajou.

Quando é?