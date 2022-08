PSV x Rangers: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Partida acontece nesta quarta-feira (24), pelo jogo de volta da quarta fase de classificação da UCL; veja como acompanhar na TV e na internet

PSV e Rangers se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Philips Stadion, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da quarta fase de classificação da Champions League 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Como empataram no primeiro duelo por 2 a 2, quem vencer vai à fase de grupos da Liga dos Cameões. Em caso de nova igualdade, a partida irá para a prorrogação.

Para o confronto em casa, o PSV deve seguir sem contar com Noni Madueke, Carlos Vinicius, Yorbe Vertessen, Mauro Junior e Olivier Boscagli, no departamento médico. Assim, o técnico Van Nistelrooy pode repetir a mesma escalação do primeiro jogo.

Quanto ao Rangers, Van Bronckhorst não poderá contar com Kemar Roofe, Filip Helander e Ianis Hagi, que permanecem afastados dos gramados, enquanto Tom Lawrence, que torceu o tornozelo no empate contra o Hibs, é tratado como dúvida.

Prováveis escalações

Possível escalação do PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangare, Veerman, Gutierrez; Saibari, De Jong, Gakpo.

Possível escalação do Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Davis, Jack; Tillman, Colak, Kent.

Desfalques da partida

Rangers:

Kemar Roofe, Filip Helander e Ianis Hagi: departamento médico.

PSV:

Noni Madueke, Carlos Vinicius, Yorbe Vertessen, Mauro Junior e Olivier Boscagli: departamento médico.

Quando é?

JOGO PSV x Rangers DATA Quarta-feira, 24 de agosto de 2022 LOCAL Philips Stadion - Eindhoven, HOL HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

PSV

JOGO CAMPEONATO DATA Go Ahead Eagles 2 x 5 PSV Campeonato Holandês 13 de agosto de 2022 Rangers 2 x 2 PSV Champions League 16 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Excelsior x PSV Campeonato Holandês 28 de agosto de 2022 9h30 (de Brasília) PSV x Volendam Campeonato Holandês 31 de agosto de 2022 13h45 (de Brasília)

Rangers

JOGO CAMPEONATO DATA Rangers 2 x 2 PSV Champions League 16 de agosto de 2022 Hibernian 2 x 2 Rangers Campeonato Escocês 20 de agosto de 2022

Próximas partidas