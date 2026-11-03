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PSV x Club Brugge ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

PSV x Club Brugge
PSV
Club Brugge
Liga dos Campeões

Na Liga dos Campeões, o PSV enfrenta o Club Brugge. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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PSV x Club Brugge: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Philips Stadion

O jogo entre PSV e Club Brugge começa em 04/11/2026, às 21h.

PSV x Club Brugge ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo será transmitido ao vivo pela DAZN. A seguir, você encontra a opção para iniciar a transmissão ao vivo.

Assuntos da semana: como chegam PSV e Club Brugge?

O PSV chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, fez 7 a 0 no Willem II Tilburg pela Eredivisie, uma resposta contundente após a derrota por 1 a 2 para o ADO Den Haag. Na Champions League, o PSV venceu o Porto fora de casa por 1 a 0, mas perdeu para o RB Leipzig e a Inter de Milão por 0 a 1 e 1 a 0, respectivamente.

O Club Brugge vive ótima fase e venceu seus cinco jogos oficiais mais recentes. Na última partida, a equipe venceu o SV Zulte Waregem fora de casa por 2 a 4, pelo Campeonato Belga. Na Champions League, o Brugge derrotou o Lens por 3 a 0 e a Inter de Milão fora de casa por 3 a 4. É uma sequência notável de cinco vitórias, sem nenhuma derrota.

PSV

PSV - Sequência

RBL
D1-0
HAA
D2-1
POR
V0-1
FEY
E1-1
WII
V7-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CLB

CLB - Sequência

INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
STT
V3-2
ZUL
V2-4
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

PSV x Club Brugge: escalações

Prováveis escalações de PSV x Club Brugge

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Formação
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-2-3-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenN. TresoldiN. Tresoldi
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-2-3-1
PSV

Time titular

Club Brugge

Técnico

  • P. Bosz
  • I. Leko

PSV x Club Brugge: momento das equipes

PSV

PSV - Sequência

RBL
D1-0
HAA
D2-1
POR
V0-1
FEY
E1-1
WII
V7-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CLB

CLB - Sequência

INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
STT
V3-2
ZUL
V2-4
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

PSV x Club Brugge: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

PSVEmpateClub Brugge
1
1
1
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FJ
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
2
FJ
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram3/3

PSV x Club Brugge: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4310145+910
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4310123+910
D
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
6
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
7
BarcelonaBarcelonaBAR
4211116+57
V
D
V
V
8
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
9
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4130105+56
E
E
E
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
15
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
16
RomaRomaROM
412185+35
V
V
D
E
17
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
412143+15
E
E
V
D
18
VillarrealVillarrealVIL
41128804
D
D
V
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
20
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
21
Inter de MilãoInter de MilãoINT
411256-14
V
V
D
D
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
411256-14
D
D
D
V
23
LASKLASKLAS
411269-34
E
V
D
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
411248-44
D
D
V
D
25
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
26
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
28
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
30
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4013113-121
E
D
D
D
36
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
Classificação às quartas de final

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