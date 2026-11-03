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PSV x Club Brugge: horário do jogo
O jogo entre PSV e Club Brugge começa em 04/11/2026, às 21h.
PSV x Club Brugge ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?
O jogo será transmitido ao vivo pela DAZN. A seguir, você encontra a opção para iniciar a transmissão ao vivo.
Assuntos da semana: como chegam PSV e Club Brugge?
O PSV chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, fez 7 a 0 no Willem II Tilburg pela Eredivisie, uma resposta contundente após a derrota por 1 a 2 para o ADO Den Haag. Na Champions League, o PSV venceu o Porto fora de casa por 1 a 0, mas perdeu para o RB Leipzig e a Inter de Milão por 0 a 1 e 1 a 0, respectivamente.
O Club Brugge vive ótima fase e venceu seus cinco jogos oficiais mais recentes. Na última partida, a equipe venceu o SV Zulte Waregem fora de casa por 2 a 4, pelo Campeonato Belga. Na Champions League, o Brugge derrotou o Lens por 3 a 0 e a Inter de Milão fora de casa por 3 a 4. É uma sequência notável de cinco vitórias, sem nenhuma derrota.
PSV x Club Brugge: escalações
Prováveis escalações de PSV x Club Brugge
PSV x Club Brugge: momento das equipes
PSV x Club Brugge: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
PSV x Club Brugge: as tabelas
|#
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