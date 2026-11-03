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PSV x Club Brugge ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

PSV x Club Brugge
PSV
Club Brugge
Liga dos Campeões

Na Champions League, o PSV enfrenta o Club Brugge. Mas onde assistir à partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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PSV x Club Brugge: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Philips Stadion

O jogo entre PSV e Club Brugge começa em 04/11/2026, às 21h.

PSV x Club Brugge ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo será transmitido ao vivo pelo DAZN. A seguir, você encontra a opção para iniciar a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com PSV e Club Brugge?

O PSV chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, goleou o Willem II Tilburg por 7 a 0 na Eredivisie, uma resposta contundente após a derrota por 1 a 2 para o ADO Den Haag. Na Champions League, o PSV venceu fora de casa, em Porto, por 1 a 0, mas perdeu para o RB Leipzig e a Inter de Milão por 0 a 1 e 1 a 0, respectivamente.

O Club Brugge vive grande fase e venceu seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe venceu o SV Zulte Waregem fora de casa por 2 a 4, pelo Campeonato Belga. Na Champions League, o Brugge derrotou o Lens por 3 a 0 e a Inter de Milão fora de casa por 3 a 4, em uma sequência notável de cinco vitórias sem derrotas.

PSV

PSV - Sequência

RBL
D1-0
HAA
D2-1
POR
V0-1
FEY
E1-1
WII
V7-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CLB

CLB - Sequência

INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
STT
V3-2
ZUL
V2-4
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

PSV x Club Brugge: escalações

Prováveis escalações de PSV x Club Brugge

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Formação
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-2-3-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenN. TresoldiN. Tresoldi
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-2-3-1
PSV

Time titular

Club Brugge

Técnico

  • P. Bosz
  • I. Leko

PSV x Club Brugge: fase recente

PSV

PSV - Sequência

RBL
D1-0
HAA
D2-1
POR
V0-1
FEY
E1-1
WII
V7-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CLB

CLB - Sequência

INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
STT
V3-2
ZUL
V2-4
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

PSV x Club Brugge: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

PSVEmpateClub Brugge
1
1
1
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FJ
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
2
FJ
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram3/3

PSV x Club Brugge: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
7
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
10
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
22
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
23
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
27
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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