Sami Bouhoudane foi oficialmente apresentado como novo atacante do SC Cambuur. O artilheiro de 18 anos chega do PSV e assina por três temporadas, com opção por uma quarta.

A transferência de Bouhoudane, nascido em Bergen op Zoom, já estava no ar e agora é oficial. Segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, o PSV receberá cerca de 350 mil euros e o clube acertou um percentual "substancial" de venda futura.

Além disso, o PSV também mantém o chamado matching right. Isso significa que o PSV poderá cobrir qualquer oferta de outro clube por Bouhoudane para levá-lo de volta a Eindhoven, onde seu contrato ia até meados de 2027.

O jovem internacional marroquino fez 21 partidas pelo Jong PSV na última temporada, com 7 gols marcados. Ele não chegou a estrear pelo time principal do PSV.

O diretor técnico Lars Lambooij tem muita confiança em Bouhoudane. "Isso deve estar claro e, felizmente, é recíproco", afirmou o dirigente pelos canais oficiais do clube.

"Sami já provou seu valor na Keuken Kampioen Divisie e também nesta pré-temporada com o time principal do PSV mostrou ter muitas qualidades."

"O perfil dele se encaixa bem no que procuramos para a posição e, além disso, ele marca gols com enorme facilidade. Também tem uma grande vontade de se provar, e essa soma de fatores faz com que estejamos muito felizes por termos conseguido contratá-lo", disse Lambooij.



