PSV vê oferta de alguns milhões de euros por joia da Eredivisie ser rejeitada

O PSV fez uma proposta oficial ao Sparta Roterdã por Ayoni Santos, confirma Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, seguindo informação do jornalista de mercado Mounir Boualin. Os eindhovenses viram sua oferta ser rejeitada de imediato.

O PSV deixou Couhaib Driouech ir para o Celta de Vigo nesta semana e, por isso, está em busca de reforço para o ataque. Santos (21), que pode atuar tanto pela ponta esquerda quanto como camisa 10, é visto no Philips Stadion como o candidato dos sonhos.

A primeira proposta, de "alguns milhões", foi descartada pelo Sparta. Os Kasteelheren querem receber cerca de 5 a 5,5 milhões de euros por Santos, que tem contrato até meados de 2029.

O internacional de Cabo Verde, com uma convocação, disputou até aqui 32 partidas pelo time principal do Sparta, clube onde também fez sua formação nas categorias de base. Na semana passada, contra o FC Utrecht (3 a 3), ele impressionou com uma série de jogadas incisivas.

O PSV tem até 2 de setembro, às 23h59, para concluir a transferência, já que a janela fecha na Holanda nesse horário. Se o negócio realmente vai acontecer, ainda é cedo para dizer, já que no ano passado os clubes não chegaram a um acordo por Marvin Young.

O campeão nacional também trabalha intensamente pela chegada de Sami Ouaissa, mas ainda não há acordo entre os clubes. Um acerto pessoal não será problema: Ouaissa quer dar esse passo.

Além disso, tudo indica que Joël van den Berg e Esmir Bajraktarevic vão deixar o clube. O último deles pode sair do PSV, segundo o Eindhovens Dagblad, especialmente se Ouaissa chegar a Eindhoven.

Van den Berg (19), jogador do Jong PSV, desperta o interesse do Celtic, que estaria disposto a pagar cerca de quatro milhões de euros. No entanto, ainda não há uma proposta concreta. O meio-campista central tem contrato com o PSV até meados de 2028.



