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O PSV tem em vista uma alternativa a Kevin De Bruyne. O clube de Eindhoven pensa em Ardon Jashari, do Milan, segundo a edição suíça da Sky Sports.

O PSV quer contratar um meio-campista em janeiro e tenta há algum tempo acertar a chegada de De Bruyne. O clube já chegou a um acordo com o belga por um contrato de dois anos.

De Bruyne, porém, ainda não chegou a um acordo com seu clube, o Napoli. O PSV fez uma oferta de 2 milhões de euros, mas o Napoli quer cerca de 7 milhões.

Como não se sabe se a negociação será concretizada, o PSV buscou alternativas. Foi assim que Jashari entrou no radar do clube.

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O PSV quer contratar o meio-campista suíço do Milan por empréstimo, com opção de compra. O clube italiano, por sua vez, não se opõe à saída do jogador.

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Segundo a Sky Sports, o líder da Eredivisie já entrou em contato com representantes de Jashari, e o próprio jogador está, no mínimo, aberto a uma transferência, mesmo que temporária, para Eindhoven.

Com 16 partidas pela seleção suíça, Jashari chegou do Club Brugge no verão de 2025 por 36 milhões de euros, mas ainda não conseguiu se firmar em Milão.

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Em 32 jogos pelo gigante em decadência, marcou apenas um gol e deu duas assistências. Esse gol, aliás, foi marcado no último fim de semana, contra o Frosinone, na vitória por 5 a 1.

Aos 22 anos, Jashari já disputou 16 partidas pela seleção suíça e era considerado uma das maiores promessas da Europa no Club Brugge.