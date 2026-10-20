O PSV venceu o FC Porto por 1 a 0 nesta terça-feira, na fase de grupos da Liga dos Campeões, em uma demonstração de garra. Foi uma boa atuação fora de casa da equipe do técnico Peter Bosz e também sua primeira vitória na Europa.Voetbalzone dá notas, à moda antiga, aos titulares do time de Eindhoven. Lutsharel Geertruida recebeu a maior nota, enquanto Matej Kovár ficou abaixo da média apesar de não ter sofrido gols.

Matej Kovár - 5

Sergiño Dest - 6,5

Dest contribuiu no ataque, mas mostrou alguma vulnerabilidade defensiva no início da partida. No Porto, o lateral-direito teve pela frente o veloz ponta esquerda Oskar Pietuszewski, que criou perigo com frequência para o time da casa. Ainda assim, Dest se saiu bem na terceira partida da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Lutsharel Geertruida - 8

Yarek Gasiorowski - 7

Gasiorowski teve a chance de mostrar seu valor a Peter Bosz no Porto e passou uma impressão sólida, sobretudo no primeiro tempo. Normalmente, o técnico do PSV escala Lutsharel Geertruida e Armando Obispo como dupla de zaga, mas, desta vez, Gasiorowski atuou ao lado de Geertruida. A fórmula funcionou: o Porto não conseguiu marcar em casa.

Filip Kostic - 6

O lateral-esquerdo poderia ter colocado o PSV em vantagem pouco antes do intervalo, mas, para a infelicidade do time de Eindhoven, a bola acertou a rede pelo lado de fora. Kostic foi bastante ativo pela esquerda e procurou oportunidades para participar das jogadas de ataque. Também contribuiu para que o PSV não sofresse gols, resultado que deixou a equipe com quatro pontos na Liga dos Campeões.

Kodai Sano - 6

Mauro Júnior - 6

Sven Mijnans - 6,5

Esmir Bajraktarevic - 7,5

Guus Til - 7

Desta vez, Bosz escalou Til como centroavante, e ele retribuiu a confiança do treinador em Portugal. O meio-campista que também atua no ataque completou para o gol na segunda trave após uma jogada rápida do PSV, quando a partida se aproximava de uma hora. O gol acabou sendo decisivo para os visitantes de Eindhoven, que conquistaram sua primeira vitória de três pontos.

Ivan Perisic - 6

O veterano teve uma grande chance logo no início e lamentou quando sua cabeçada passou por cima do gol português. Perisic começou pela esquerda devido à ausência do lesionado Ruben van Bommel. Com sua experiência e dedicação incansável, voltou a ser importante para o PSV, que desperdiçou oportunidades de abrir o placar no primeiro tempo.