O PSV tem interesse em Lutsharel Geertruida, informa o Eindhovens Dagblad nesta quinta-feira. No entanto, ainda é incerto se o atual campeão nacional realmente fará negócio com o RB Leipzig pelo defensor, que disputou 21 partidas pela seleção da Holanda.

O jornal citado destaca que o Leipzig quer receber uma quantia alta pelos direitos de transferência do internacional holandês. Por isso, há a possibilidade de esse ser o principal obstáculo.

O PSV analisa opções para a lateral direita e para a posição de zagueiro. Geertruida certamente está entre os candidatos do diretor técnico Earnest Stewart.

Parece que o PSV terá de pagar pelo menos 20 milhões de euros por Geertruida, valor que no momento parece ser um problema para o clube de Eindhoven. Um período de empréstimo talvez ofereça uma solução, embora seja incerto se isso é viável para o PSV.

Geertruida ainda tem contrato com o Leipzig por mais três temporadas. Na temporada passada, o ex-defensor do Feyenoord foi emprestado ao Sunderland, que, no entanto, não quis mantê-lo em definitivo.

O Transfermarkt estima atualmente o valor de Geertruida em 20 milhões de euros. O defensor está neste momento em preparação para a nova temporada da Bundesliga, que para o Leipzig começa em 29 de agosto com uma partida contra o Borussia Mönchengladbach.

Geertruida estava na lista de espera da seleção da Holanda antes da Copa do Mundo. Ele acabou sendo convocado por Ronald Koeman porque Jurriën Timber foi cortado por lesão.