PSV parece ter de se apressar; alvo pode assinar por dois anos em outro lugar

O PSV parece precisar agir rápido para contratar Filip Kostic. Afinal, o canhoto que está sem clube pode assinar um contrato de vários anos em outro lugar, garante o Eindhovens Dagblad nesta sexta-feira.
Segundo o setorista Rik Elfrink, o AEK Atenas ofereceu a Kostic um contrato de dois anos. Ainda não se sabe se o atacante sérvio (33) aceitará a proposta grega.
A Voetbal International informou na quinta-feira que o PSV fez uma proposta a Kostic, mas que ainda não houve resposta. ''Isso sugere que sua chegada será uma história difícil, mas, ao mesmo tempo, em caso de sinal positivo, um acordo ainda pode sair rapidamente.''
Kostic, por estar sem clube, pode acertar com qualquer equipe e parece estar avaliando suas opções. Resta saber se o PSV fará uma nova proposta ou se passará a olhar para alternativas.
O experiente jogador atuou anteriormente na Holanda pelo FC Groningen. Ele também defendeu, entre outros, VfB Stuttgart, Hamburger SV e Eintracht Frankfurt. Até a última temporada, Kostic tinha contrato com a Juventus.
O PSV olha principalmente para opções para a lateral esquerda. Anass Salah-Eddine poderia ser contratado em definitivo junto à Roma, mas o clube não chegou a um acordo com o internacional marroquino.
O clube de Eindhoven já havia tirado Sven Mijnans do AZ anteriormente. Além disso, Lutsharel Geertruida está no radar, o defensor que também está na lista do Feyenoord.