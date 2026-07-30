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imago-sport-1079064861.jpgPro Shots
Jeroen van Poppel

Traduzido por

PSV não desiste da chegada do alvo dos sonhos: empresário desempenha papel-chave

Mercado da bola
PSV
NEC Nijmegen
K. Sano

O PSV ainda não abriu mão da esperança de contratar Kodai Sano, garante Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. Embora o PSV tenha encerrado as negociações com o NEC no último fim de semana, nos bastidores ainda existe a confiança de que a transferência possa acabar se concretizando. O empresário José Fortes Rodriguez teria de cumprir um papel-chave para destravar o acordo.

O campeão nacional decidiu interromper as conversas depois que ficou claro que o valor pedido pelo NEC estava muito distante do que o PSV está disposto a pagar. O clube de Nijmegen pede dezoito milhões de euros. Com isso, a transferência de verão do meio-campista japonês parecia, por ora, descartada.

Ainda assim, a situação no mercado da bola pode mudar rapidamente, como descreve Elfrink. O próprio Sano, afinal, está aberto a uma transferência para o PSV e vê com bons olhos uma ida ao atual campeão nacional.

O papel do empresário José Fortes Rodriguez será de grande importância para o PSV no próximo período. Ele terá de tentar convencer o NEC a reduzir o valor pedido, enquanto ao mesmo tempo precisará convencer o PSV a apresentar uma oferta mais alta.

Apesar do impasse do último fim de semana, ainda existe confiança entre todas as partes envolvidas de que um acordo não está descartado. O PSV também mencionou o nome de Joël Drommel nas conversas com o NEC sobre uma possível transferência de Kodai Sano, acrescenta o De Telegraaf. O NEC está em busca de um concorrente para o goleiro titular Gonzalo Crettaz.

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Enquanto isso, o PSV também segue ativo no mercado em outras posições. O clube de Eindhoven quer adicionar um novo lateral-esquerdo ao elenco neste verão.

Nesse contexto, Filip Kostic já é há mais tempo visto como um dos principais candidatos. O PSV já apresentou uma oferta ao empresário do ala esquerdo sem contrato, mas ainda aguarda sua resposta definitiva.

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