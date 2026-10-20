PSV mostra personalidade no Porto e vence pela primeira vez na Liga dos Campeões

O PSV venceu o FC Porto por 1 a 0 nesta terça-feira, na fase de grupos da Champions League. Foi a primeira vitória da equipe de Eindhoven na fase de liga, após o empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk e a derrota por 1 a 0 para o RB Leipzig. Guus Til marcou o gol da vitória do PSV no segundo tempo.
Ivan Perisic quase abriu o placar aos seis minutos, mas o croata cabeceou por cima após cruzamento de Lutsharel Geertruida. Do outro lado, Oskar Pietuszewski acertou a rede pelo lado de fora após um rápido contra-ataque do Porto. Pouco depois, o ponta polonês voltou a finalizar para fora em boa posição.
O início foi movimentado: Til bateu com efeito, e a bola passou rente à trave direita. O PSV não se intimidou diante da equipe de Francesco Farioli e pressionou no campo de ataque para tentar recuperar a bola rapidamente. O Porto teve claras dificuldades com a maneira de jogar dos visitantes.
O árbitro Daniel Siebert não marcou pênalti quando Pietuszewski caiu facilmente após contato com Til, perto dos 30 minutos. O PSV continuou buscando o ataque e lamentou quando Mauro Júnior chutou por cima do gol de fora da área.
Filip Kostic parecia a caminho de abrir o placar pouco antes do intervalo, após Alberto Costa perder a bola por descuido. A finalização do lateral-esquerdo, porém, saiu pela linha de fundo. Dest ainda tentou um chute, mas o PSV não conseguiu ir para o intervalo em vantagem.
O Porto aumentou a pressão no segundo tempo, e o PSV passou a ter mais dificuldade para construir ataques. A equipe de Bosz precisou jogar de forma mais defensiva e assumir menos riscos ao avançar. Mesmo assim, o PSV quase abriu o placar, mas Esmir Bajraktarevic acertou a trave com um chute fortíssimo. Pouco depois, saiu o gol: a bola passou por Bajraktarevic e Mijnans antes de chegar a Til na segunda trave, onde ele a empurrou para o gol.
O PSV ganhou confiança, e Mijnans foi parado por Diogo Costa em boa posição. Aos 68 minutos, um chute de Dest desviou no caminho e passou rente ao travessão. Do outro lado, Kovár manteve o PSV à frente com uma bela defesa, antes de Geertruida tirar em cima da linha uma finalização de Victor Froholdt. O PSV precisou se desdobrar na defesa: logo depois, Dest evitou o empate do Porto.
A equipe de Eindhoven resistiu na reta final e conquistou uma bela vitória em competição europeia. O próximo desafio será contra o Club Brugge, em 4 de novembro. Em 24 de novembro, virá o grande confronto com o Real Madrid.