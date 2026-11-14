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A saída de Kevin De Bruyne do Napoli está cada vez mais próxima. O belga de 35 anos desperta forte interesse do PSV e, segundo Angelo Forgione, o clube de Nápoles não impedirá de antemão uma transferência na janela de inverno. À Radio Tutto Napoli, o jornalista italiano também mencionou um possível valor pedido.

Forgione critica o rendimento de De Bruyne, que, segundo ele, não correspondeu às grandes expectativas desde sua chegada em 2025. "Precisamos pesar os custos e os benefícios do que De Bruyne trouxe ao Napoli em um ano e meio. É um jogador que custa muito dinheiro, mas suas atuações não foram excepcionais. Ele foi tanto um prazer quanto um fardo", afirmou o jornalista.

A condição física do ex-meio-campista do Manchester City é o que mais preocupa Forgione. "Desde que chegou, ele disputou talvez metade das partidas, principalmente por problemas físicos que também têm relação com a idade. Ele certamente já não está no auge da carreira. Esperávamos muito mais dele."

Forgione também aponta a relação difícil entre De Bruyne e seus treinadores. "Ele teve dificuldade para se adaptar às posições que ocupou em campo, não ficou satisfeito com certas decisões de Antonio Conte e provavelmente também não está totalmente satisfeito com as escolhas de Max Allegri."

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Forgione acredita que De Bruyne vive seus últimos meses no Napoli, mas não descarta que a parceria termine já em janeiro. "Acho que sua passagem vai terminar em junho de qualquer forma." O contrato de De Bruyne também chega ao fim nessa época. "Se o Napoli e o jogador decidirem antecipar a separação para janeiro, eu não faria disso um drama."

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Forgione também vê poucos obstáculos financeiros para uma despedida antes do fim do contrato. "Até agora, ele foi um jogador útil, mas nem sempre tão decisivo quanto se esperava. Por isso, não acho que o Napoli possa aceitar que ele saia por um valor entre cinco e dez milhões de euros. A maior vantagem provavelmente nem seria o valor da transferência, mas a economia com seu salário particularmente alto."

As declarações chamam a atenção diante do forte interesse do PSV. Segundo a La Gazzetta dello Sport, o clube de Eindhoven já entrou em contato com o Napoli para entender a situação de De Bruyne. O clube italiano tem uma opção unilateral para prorrogar o contrato do belga por um ano.

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O PSV perguntou especificamente se o Napoli pretende exercer essa opção. Além disso, o clube de Eindhoven avalia se uma transferência de De Bruyne pode ser discutida, possivelmente já durante a janela de inverno. O próprio meio-campista mantém todas as opções em aberto. "Recebi várias mensagens, vamos ver o que acontece", disse ele anteriormente.

Curiosamente, o Napoli também está de olho em um jogador do PSV. A La Gazzetta dello Sport noticiou no sábado que Sven Mijnans está na mira do diretor técnico Giovanni Manna, que acompanha o meio-campista de 26 anos há bastante tempo. O jornal esportivo italiano descreve Mijnans como uma "força da natureza" e o vê como um possível sucessor de De Bruyne.