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imago-sport-1082101964.jpgLatin Sport Images
Jeroen van Poppel

Traduzido por

PSV esteve na reta final da janela de transferências atrás de jogador de 22 milhões: aqui foi onde deu errado

Mercado da bola
PSV
Wolverhampton
L. Krejci

O PSV tentou contratar Ladislav Krejcí nos últimos dias da janela de transferências para levá-lo a Eindhoven, informa Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. O jogador, 30 vezes internacional pela República Tcheca, deveria reforçar a defesa da equipe de Peter Bosz, mas o Wolverhampton Wanderers não colaborou com uma transferência.

Segundo Elfrink, o PSV procurou o The Wolves pouco antes do fechamento da janela para buscar Krejci. No entanto, os eindhovenses receberam uma resposta negativa em sua tentativa.

Já estava claro que o PSV ainda buscava um reforço defensivo. O clube conseguiu contratar Lutsharel Geertruida por empréstimo junto ao RB Leipzig e acertou também uma opção de compra, mas, além disso, ainda queria adicionar mais um zagueiro ao elenco.

Nesse contexto, Krejcí era um dos jogadores que apareciam fortemente no radar. Seu nome já havia sido mencionado em agosto em Eindhoven, e o PSV decidiu fazer uma nova investida na reta final da janela de transferências.

No fim, porém, não houve acordo com o Wolverhampton Wanderers. O clube inglês fechou as portas, e assim o PSV acabou perdendo a chegada do defensor tcheco.

O jogador de 27 anos pode atuar em várias posições. Ele pode jogar centralizado na defesa, mas também é usado com frequência como volante.

Segundo o Transfermarkt, Krejcí tem valor de mercado de 22 milhões de euros. Antes de sua passagem pelo Wolverhampton Wanderers, ele defendeu, entre outros clubes, Sparta Praga e Girona, com o qual também atuou na Champions League.

Neste verão, Krejcí também usou a braçadeira de capitão da seleção da República Tcheca na Copa do Mundo. O defensor marcou o primeiro gol de seu país na partida de estreia contra a Coreia do Sul, derrota por 2 a 1, ao cabecear para as redes após um arremesso lateral longo. A República Tcheca acabou eliminada ainda na fase de grupos, com apenas um ponto.



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