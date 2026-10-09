O PSV venceu o sc Heerenveen com dificuldades em casa na noite de sexta-feira. A equipe de Peter Bosz abriu o placar no Philips Stadion com Guus Til, mas teve sorte porque os frísios desperdiçaram suas inúmeras chances. Um gol contra de Marcus Linday garantiu o 2 a 0 após o intervalo. O jogador do PSV Armando Obispo escapou de um segundo cartão amarelo do árbitro Joey Kooij pouco antes desse segundo gol.

Bosz escolheu Esmir Bajraktarevic como titular contra o Heerenveen, dando preferência a ele em vez de Ivan Perisic e Dennis Man. O PSV começou a partida no ataque e teve chances de abrir o placar com Ruben van Bommel, Noah Fernandez e Sven Mijnans. Os visitantes, porém, não se deixaram intimidar em nenhum momento e levaram perigo principalmente com Maxence Rivera diante do gol de Matej Kovar.

Rivera teve nada menos que três chances de colocar o Heerenveen em vantagem dentro de vinte minutos. Primeiro, o francês finalizou para fora; depois, viu um chute de longa distância ser desviado por Kovar por cima do travessão; e, na sequência, desperdiçou uma chance enorme cara a cara com o goleiro tcheco. O PSV escapou do susto e, aos 29 minutos, foi eficiente do outro lado.

Bajraktarevic colocou a bola na área pela direita, onde o goleiro do Heerenveen, Bernt Klaverboer, conseguiu afastar o cruzamento apenas parcialmente. A bola caiu exatamente na cabeça de Til, que, na segunda trave, testou para fazer 1 a 0. Para o internacional neerlandês, foi já o seu quinto gol na liga em oito partidas nesta temporada.

Três minutos após o gol de abertura, surgiu um momento discutível envolvendo Van Bommel, que, após uma bola longa de Kovar, atingiu o rosto de Sam Kersten com o pé. O defensor do Heerenveen precisou de atendimento, mas o árbitro Joey Kooij manteve os cartões no bolso e marcou apenas falta. Mesmo depois disso, o Heerenveen seguiu perigoso, embora Linday tenha desperdiçado uma grande oportunidade pouco antes do intervalo.

Após a volta do intervalo, o PSV mal conseguia mais sair da pressão do Heerenveen. Dylan Vente cobrou uma falta na barreira, enquanto Courtens e Vente depois aproveitaram trapalhadas defensivas sem realmente conseguir marcar. Aos 57 minutos, Kersten caiu após contato com Kovar, que havia saído bastante do gol, mas Kooij não viu motivo para marcar falta para os visitantes.

Alguns minutos depois, o PSV escapou novamente de uma decisão importante da arbitragem. Obispo, que já tinha sido advertido com amarelo, segurou um adversário, mas não recebeu o segundo cartão amarelo, para grande frustração do meio-campista do Heerenveen Linday, que acabou ele próprio advertido por reclamação. Pouco depois, Bosz decidiu agir e tirou Obispo de campo, enquanto Perisic e Filip Kostic também entraram.

As substituições deram resultado quase imediatamente, porque, aos 68 minutos, o PSV ampliou a vantagem em cobrança de escanteio de Perisic. Kostic cabeceou em direção ao gol, e a bola acabou entrando pela linha via Linday, enquanto Maas Willemsen chegou tarde demais para evitar o gol.

O Heerenveen já não tinha forças para voltar a deixar a partida emocionante. Aos 82 minutos, Bosz ainda deu ao jovem de dezoito anos Shuryjano Cornecion sua estreia no time principal do PSV, após o que a equipe de Eindhoven administrou o duelo sem dificuldades. Mijnans ficou perto do terceiro gol, mas chutou raspando a trave, de 16 metros. Assim, ficou no 2 a 0.