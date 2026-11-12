Campeões holandeses buscam armador veterano
Segundo o Eindhovens Dagblad, o PSV fez contato com De Bruyne em busca de um reforço de inverno «astronômico» para o ataque. Embora ainda não haja um acordo definitivo, o jogador da seleção belga não descartou a investida após anos de trabalho ao lado de Eddy Pepels, fisioterapeuta do clube, na seleção. Enquanto isso, relatos publicados na Inglaterra no início desta semana afirmaram que o Everton também considera uma contratação.
Reformulação do elenco motiva investida no inverno
Embora continue sendo titular frequente na Serie A, com quatro gols e uma assistência nesta temporada, o experiente meio-campista é visto como candidato a sair no meio da temporada. Seu contrato atual vai até junho de 2027, e a equipe de Massimiliano Allegri amarga a 10ª posição, com 15 pontos em 11 jogos. O veículo holandês observa que o atual campeão da Eredivisie quer mais poder de fogo, apesar de já contar com seis pontas no elenco.
A busca por um reforço se deve à possível saída de Dennis Man no ano novo, enquanto Sami Ouaissa segue afastado por problemas físicos. Assim, Ruben van Bommel, Ivan Perisic e Esmir Bajraktarevic são as únicas outras opções experientes para as pontas, além da promessa Amir Bouhamdi, de 18 anos, que já treina regularmente com o time principal antes de ser promovido oficialmente.
Exigências salariais seguem modelo anterior
Com apenas meia temporada restante em seus termos em Nápoles, o meia belga não exigiria uma alta taxa de transferência neste inverno. No entanto, pessoas com conhecimento da situação apontam que contratar um jogador de elite de seu nível exigiria um pacote salarial elevado, semelhante ao que Perisic recebe atualmente.
A contratação do veterano croata para o Philips Stadion no verão de 2024 rendeu bons frutos em Eindhoven, e os dirigentes do clube acreditam que um investimento semelhante elevaria o nível do elenco atual. Depois que rumores italianos chegaram à Holanda no início deste mês, a cúpula do clube se mostra disposta a gastar, desde que o pacote financeiro total permaneça dentro de limites razoáveis.
Visita ao Feyenoord pode marcar a estreia
As negociações entre as duas partes continuam, e as próximas semanas determinarão se será possível chegar a um acordo antes da abertura da janela de transferências. Mesmo que o PSV conclua a contratação, as regras da competição impediriam De Bruyne de disputar os jogos da Champions League em janeiro. Assim, sua primeira partida em competições nacionais poderia ser fora de casa contra o Feyenoord, rival na disputa pelo título, em 10 de janeiro.