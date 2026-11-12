Compartilhar Siga GOAL no Google

O PSV Eindhoven abriu negociações em alto nível para contratar Kevin De Bruyne, experiente meio-campista do Napoli, na próxima janela de transferências de janeiro. Atual campeão da Eredivisie, o clube espera tirar o jogador de 35 anos da Itália seis meses antes do fim de seu contrato, apesar de ele também ser ligado ao Everton.

Publicidade

Campeões holandeses buscam armador veterano

Segundo o Eindhovens Dagblad, o PSV fez contato com De Bruyne em busca de um reforço de inverno «astronômico» para o ataque. Embora ainda não haja um acordo definitivo, o jogador da seleção belga não descartou a investida após anos de trabalho ao lado de Eddy Pepels, fisioterapeuta do clube, na seleção. Enquanto isso, relatos publicados na Inglaterra no início desta semana afirmaram que o Everton também considera uma contratação.

Reformulação do elenco motiva investida no inverno

Embora continue sendo titular frequente na Serie A, com quatro gols e uma assistência nesta temporada, o experiente meio-campista é visto como candidato a sair no meio da temporada. Seu contrato atual vai até junho de 2027, e a equipe de Massimiliano Allegri amarga a 10ª posição, com 15 pontos em 11 jogos. O veículo holandês observa que o atual campeão da Eredivisie quer mais poder de fogo, apesar de já contar com seis pontas no elenco.

A busca por um reforço se deve à possível saída de Dennis Man no ano novo, enquanto Sami Ouaissa segue afastado por problemas físicos. Assim, Ruben van Bommel, Ivan Perisic e Esmir Bajraktarevic são as únicas outras opções experientes para as pontas, além da promessa Amir Bouhamdi, de 18 anos, que já treina regularmente com o time principal antes de ser promovido oficialmente.

Exigências salariais seguem modelo anterior

Com apenas meia temporada restante em seus termos em Nápoles, o meia belga não exigiria uma alta taxa de transferência neste inverno. No entanto, pessoas com conhecimento da situação apontam que contratar um jogador de elite de seu nível exigiria um pacote salarial elevado, semelhante ao que Perisic recebe atualmente.

Publicidade Publicidade

A contratação do veterano croata para o Philips Stadion no verão de 2024 rendeu bons frutos em Eindhoven, e os dirigentes do clube acreditam que um investimento semelhante elevaria o nível do elenco atual. Depois que rumores italianos chegaram à Holanda no início deste mês, a cúpula do clube se mostra disposta a gastar, desde que o pacote financeiro total permaneça dentro de limites razoáveis.

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Visita ao Feyenoord pode marcar a estreia

As negociações entre as duas partes continuam, e as próximas semanas determinarão se será possível chegar a um acordo antes da abertura da janela de transferências. Mesmo que o PSV conclua a contratação, as regras da competição impediriam De Bruyne de disputar os jogos da Champions League em janeiro. Assim, sua primeira partida em competições nacionais poderia ser fora de casa contra o Feyenoord, rival na disputa pelo título, em 10 de janeiro.