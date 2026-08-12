PSV e Feyenoord enfrentam concorrência muito forte na disputa por Geertruida

Lutsharel Geertruida desperta interesse não apenas de PSV e Feyenoord, mas também pode contar com sondagens da Arábia Saudita, de La Liga e da Premier League, segundo informa a filial alemã da Sky Sports.

Na esteira do que publicou o De Telegraaf , o veículo alemão informa que o RB Leipzig pede um valor de vinte milhões de euros pelo defensor.

O Leipzig quer negociar o zagueiro, que também atua como lateral-direito, mas apenas em uma venda em definitivo. Um empréstimo está totalmente descartado.

O jogador nascido em Roterdã já tem, segundo o Eindhovens Dagblad, um acordo pessoal com o PSV, mas o Feyenoord tenta atravessar a transferência.

Os clubes holandeses ainda consideram alto o preço pedido pelo Leipzig, embora vinte milhões de euros sejam menos difíceis de bancar para clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita.

Geertruida jogou a última temporada por empréstimo no Sunderland. No clube inglês, ele causou boa impressão, o que fez com que fosse convocado para a Copa do Mundo após a desistência de Jurriën Timber.