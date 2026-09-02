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Sam Vreeswijk

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PSV anuncia oficialmente a chegada de Ayoni Santos: meio-campista escolhe número de camisa chamativo

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O PSV anunciou oficialmente a chegada de Ayoni Santos. O meia-atacante de 21 anos, que vai jogar com a camisa 35, assinou contrato até meados de 2031 em Eindhoven.

“Foram dias tensos, nos quais eu esperava que tudo fosse concluído a tempo”, disse Santos no site de seu novo clube. “Tenho muito orgulho de poder me chamar agora de jogador do melhor clube da Holanda.”

“O próximo passo é mostrar em campo do que sou capaz. Eu me descrevo como um jogador rápido, com drible forte, que é bom em recuperar bolas e tem muita visão de jogo. No fim das contas, espero me tornar titular e, claro, conquistar títulos.”

Earnest Stewart, diretor de futebol do PSV, também está satisfeito com a chegada de Santos. “Ayoni é um jogador criativo e dinâmico, forte no um contra um e com a energia e a intensidade que buscamos.”

“Embora ele já esteja em um nível bastante bom, acreditamos que ainda há muita margem para evolução no desenvolvimento dele. Por isso, decidimos conscientemente trazê-lo para o PSV já agora. Estamos convencidos de que Ayoni tem um belo futuro pela frente.”

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Segundo relatos, a transferência envolve um valor de cerca de cinco milhões de euros. O jogador com uma convocação pela seleção de Cabo Verde consegue atuar tanto pelo lado esquerdo quanto na posição atrás do centroavante.

Santos passou pelas categorias de base do Sparta. Em outubro do ano passado, ele fez sua estreia na equipe principal do clube de Roterdã. Ao todo, disputou 32 partidas oficiais pelo clube, nas quais marcou dois gols e deu uma assistência.

No PSV, portanto, Santos escolheu a camisa 35. Seu irmão, Jamiro Monteiro, usa o mesmo número no NEC.

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