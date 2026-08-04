Filip Kostic fará exames médicos em Eindhoven nesta quarta-feira, segundo informam Mounir Boualin e Rik Elfrink. O sérvio chega sem custos de transferência.

O PSV já trabalhava há mais tempo para contratar o canhoto, que está sem clube desde o mês passado, após sua saída da Juventus.

O clube de Eindhoven disputou por muito tempo com o AEK Atenas a assinatura do ex-jogador, entre outros, do FC Groningen, e agora saiu vencedor da disputa.

Kostic deve reforçar a posição de lateral-esquerdo em Eindhoven. Ele é o substituto de Anass Salah-Eddine, que queria tentar sua chance na Roma, de onde estava emprestado.

Mais cedo, nesta terça-feira, Voetbalzone, Boualin e Elfrink também informaram que Kodai Sano fará exames médicos na quarta-feira.

O japonês se despediu de seus companheiros de equipe do NEC em Atenas e ainda voa para Eindhoven na noite de terça-feira para concluir sua transferência.

No início desta janela de transferências, o PSV contratou Sven Mijnans. O meio-campista chegou vindo do AZ por 13 milhões de euros