PSG x Urawa Red Diamonds: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (23), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Saitama, o PSG enfrenta o Urawa Red Diamonds na manhã deste sábado (23), às 7h (de Brasília), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

O PSG dá sequência à sua pré-temporada em solo japonês, e quer fazer uma vítima, após vender o Kawasaki Frontale. A tendência é que o técnico Galtier repita a escalação do último jogo, com Messi, Neymar e Mbappé no ataque..

Já o Urawa Reds não tem problemas no elenco para o duelo e vai a campo com o que tiver de melhor. O time é o oitavo colocado do campeonato japonês.

Prováveis escalações

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes; Gueye, Vitinha, Sarabia; Mbappe, Messi, Neymar.

Possível escalação do Urawa Reds: Nishikawa; Sakai, Scholz, Iwanami, Akimoto; Ito, Iwao; Moberg Karlsson, Koizumi, Sekine; Matuso.

Desfalques da partida

PSG:

Draxler, Herrera, Kurzawa e Wijnaldum: não foram relacionados para a viagem.

Urawa Reds:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO PSG x Urawa Red Diamonds DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Estádio Saitama, Saitama - JAP HORÁRIO 7h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 1 Kawasaki Frontale Amistoso 20 de julho de 2022 PSG 2 x 0 Quevelly Amistoso 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Gamba Osaka Amistoso 25 de julho de 2022 7h (de Brasília) PSG x Nantes Supercopa da França 31 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Urawa Red Diamonds

JOGO CAMPEONATO DATA Shimizu Pulse 1 x 2 Urawa Reds Campeonato Japonês 16 de julho de 2022 Urawa Reds 3 x 0 FC Tokyo Campeonato Japonês 10 de julho de 2022

Próximas partidas