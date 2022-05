PSG x Troyes: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Ligue 1 21/22

PSG recebe o Troyes neste domingo (8), no Parque dos Príncipes, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Troyes DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, vai transmitir o jogo deste domingo, no Parque dos Príncipes.

MAIS INFORMAÇÕES

Já campeão, o PSG volta a campo neste domingo para continuar "cumprindo a tabela".

Os parisienses somam 79 pontos em 35 jogos disputados.

Do outro lado, o Troyes está em 15º lugar, com 36 pontos e sabe que precisa pontuar para se manter distante da zona de rebaixamento.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Strabourg 3 x 3 PSG Ligue 1 29 de abril de 2022 PSG 1 x 1 Lens Ligue 1 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Montpellier x PSG Ligue 1 14 de maio de 2022 16h (de Brasília) PSG x Metz Ligue 1 21 de maio de 2022 16h (de Brasília)

TROYES

JOGO CAMPEONATO DATA Troyes 3 x 0 Lille Ligue 1 1 de maio de 2022 Nice 1 x 0 Troyes Ligue 1 24 de abril de 2022

Próximas partidas