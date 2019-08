PSG x Toulouse: como assistir no DAZN, escalação e mais da Ligue 1

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil neste domingo (25)

Fechando a terceira rodada do , o DAZN transmite com exclusividade para o Brasil o duelo entre e . A partida será disputada neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris.

Veja informações da partida!

JOGO PSG x Toulouse DATA Domingo, 25 de agosto LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: PSG)

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Protagonista da principal novela da janela de transferências, Neymar segue com o seu futuro indefinido. Enquanto e Real Madrid buscam entrar em acordo com o PSG, que até o momento recusou todas as ofertas, o brasileiro voltou a treinar com os seus companheiros de equipe e pode ser relacionado para o duelo de domingo (25).

Atualmente, o PSG ocupa apenas a oitava posição, com três pontos, contabilizando uma vitória e uma derrota.

Provável escalação do PSG: Aréola; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Nernat; Verratti, Gueye, Sarabia; Di María (Neymar), Cavani, Mbappé

TOULOUSE

Do outro lado, o Toulouse ocupa a sétima posição, com quatro pontos, e busca a sua segunda vitória consecutiva na 2019/20.

Após vencer o por 1 a 0, o técnico Alain Casanova, deverá repetir a mesma equipe com a formação 4-3-3.

Reynet; Moreira, Amian, Diakite, Sylla; Vainqueur, Sangaré; Dossevi, Makengo, Gradel, Koulouris