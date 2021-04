PSG x Saint-Étienne: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela 33ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar ao vivo na internet

O PSG recebe o Saint-Étienne neste domingo (17), no Parque dos Príncipes, a partir das 8h (de Brasília), pela 33ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball App, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Saint-Étienne DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris, - FRA HORÁRIO 8h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG quer vencer para seguir perto do líder /Foto: Getty

O aplicativo da OneFootball vai transmitir o jogo deste domingo, às 8h. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após garantir a sua classificação à semifinal da Champions League, agora o PSG "vira a chave" e volta as suas atenções à Ligue 1, visando mais uma conquista do nacional, mas precisando vencer para não ver o líder abrir distância. Para o duelo deste domingo, Gueye, Marquinhos Paredes são desfalques por lesão, enquanto Neymar está suspenso. No entanto, Verratti está recuperado da covid-19 e de volta à equipe.

Do outro lado, o Saint-Étienne está na parte da tabela e quer somar pontos para se manter distante da zona de rebaixamento. A equipe não terá Neyou, Modeste e Boudebouz, lesionados, enquanto Sissoko e Macon ainda estão no departamento médico.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Pereira, Kimpembe, Bakker; Herrera, Verratti; Di Maria, Rafinha, Kean; Mbappe.

Provável escalação do Saint-Étienne: Green; Debuchy, Moukoudi, Cisse, Silva; Youssouf; Hamouma, Aouchiche, Camara, Bouanga; Khazri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 0 x 1 Bayern de Munique Champions League 13 de abril de 2021 Strasbourg 1 x 4 PSG Ligue 1 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Angers Copa da França 21 de abril de 2021 13h45 (de Brasília) Metz x PSG Ligue 1 24 de abril de 2021 12h (de Brasília)

SAINT-ÉTIENNE

JOGO CAMPEONATO DATA Saint-Étienne 4 x 1 Bordeaux Ligue 1 11 de abril de 2021 Nimes 0 x 2 Saint-Étienne Ligue 1 4 de abril de 2021

Próximas partidas