PSG x Saint-Étienne: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Final da Copa da França será disputada nesta sexta-feira (24), às 16h10 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo o título! Após quatro meses de paralisação do futebol e disputar alguns amistosos, e entram em campo nesta sexta-feira (24), às 16h10 (de Brasília), pela final da Copa da . A partida terá transmissão exclusiva do Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Saint-Étienne DATA Sexta-feira, 24 de julho de 2020 LOCAL Stade de France - Paris, FRA HORÁRIO 16h10 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão exclusiva do Fox Sports, na TV fechada, a partir das 16h10(de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão da , o PSG está em busca de mais um título antes das quartas de final da .

Para a decisão da , o técnico Tuchel deve escalar a equipe no sistema 4-4-2, com Juan Bernat descartado, com uma lesão na panturrilha. Layvin Kurzawa deve ser o seu substituto.

Do outro lado, o Saint-Étienne não terá William Saliba, que retornou ao após o fim do empréstimo, enquanto Miguel Trauco é tratado como dúvida.

Provável escalação do PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Silva, Kurzawa; Paredes, Gueye, Di Maria; Mbappe, Icardi, Neymar

Provável escalação do Saint-Étienne: Moulin; Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Silva; Aholou, M'Vila, Camara; Boudebouz, Diony, Khazri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 7 x 0 Waasland-Beveren Amistoso 17 de julho de 2020 PSG 4 x 0 Amistoso 21 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Liga Francesa 31 de julho de 2020 15h45 (de Brasília) PSG x Sochaux Amistoso 5 de agosto de 2020 14h (de Brasília)

SAINT-ÉTIENNE

JOGO CAMPEONATO DATA Saint-Étienne 4 x 1 Nice Amistoso 10 de julho de 2020 Saint-Étienne 4 x 0 Charleroi Amistoso 15 de julho de 2020

Próximas partidas