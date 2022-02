PSG x Saint-Etienne: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

O PSG recebe o Saint-Étienne na tarde deste sábado (26), no Parque dos Príncipes, a partir das 17h (de Brasília), pela 26ª rodada da Ligue 1, querendo aumentar ainda mais a sua vantagem na liderança. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Saint-Étienne DATA Sábado, 26 de fevereiro de 2022 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 3, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado, no Parque dos Príncipes. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O PSG vem de derrota inesperada para o Nantes na última rodada, mas apesar do revés, segue na liderança isolada da Ligue 1, com 59 pontos.

Os parisienses chegam descansados para o duelo deste sábado, já que passaram a semana treinando e recuperando seus atletas.

Do outro lado, o Saint-Étienne é o 16º colocado do francês, com 21 pontos, com apenas um a mais do que as equipes que estão na zona de rebaixamento.

Por isso, o time Alviverde sabe que precisa somar pontos diante do forte rival para não entrar no Z-3.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SAINT-ÉTIENNE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Saint-Étienne 2 x 2 Strasbourg Ligue 1 20 de fevereiro de 2022 Clermont 1 x 2 Saint-Étienne Ligue 1 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Saint-Étienne x Metz Ligue 1 6 de março de 2022 9h (de Brasília) Lille x Saint-Étienne Ligue 1 13 de março de 2022 A confirmar

PSG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Nantes 3 x 1 PSG Ligue 1 19 de fevereiro de 2022 PSG 1 x 0 Real Madrid Champions League 15 de fevereiro de 2022

Próximas partidas