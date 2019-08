PSG x Rennes, pela final da Supercopa da França: como assistir no DAZN, escalações e mais

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil

O DAZN transmite com exclusividade para o Brasil a grande decisão da Supercopa da entre e . A partida será disputada neste sábado (3), no Shenzhen Universiade Sports Centre, às 8h30 (de Brasília).

Veja informações da partida!

JOGO PSG X Rennes DATA Sábado, 3 de agosto LOCAL Shenzhen Universiade Sports Centre - HORÁRIO 08h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: PSG)

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

O PSG se qualificou para a decisão após ter conquistado o título da edição 2018/19 da .

Sem Neymar em campo, o jogador cumpre o terceiro e último jogo de suspensão, que foi entregue a ele por uma briga com um torcedor no final da última temporada, o técnico Thomas Tuchal ainda não poderá contar com o defensor Kimpembe, que segue se recuperando da cirurgia abdominal.

Apesar de seu futuro ser o tema constante do debate, Neymar atualmente permanece no Parc des Princes, embora ainda haja tempo para o brasileiro retornar a .

Provável escalação do PSG: Trapp; Meunier, Kehrer, Diallo, Bernat; Herrera, Kouassi, Draxler; Sarabia, Mbappé, Cavani

RENNES

Por outro lado, o Rennes garantiu sua vaga ao vencer o título da , em que superou justamente os parisienses na decisão.

Visando a temporada 2019/20, a equipe realizou quatro amistosos: empatou com , da , por 0 a 0, e a equipe sub 23 do , da , por 1 a 1; e perdeu para o Brest, da França, por 1 a 0, e Leipzig, da , por 2 a 0.

Provável escalação do Rennes: Koubec; Da Silva, Nyamsi, Maouassa, Boey, Camavinga, Gelin, Siliki, Tait, Bourigeaud, Hunou