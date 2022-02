PSG x Rennes: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

O PSG recebe o Rennes na tarde desta sexta-feira (11), no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Rennes DATA Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo desta sexta-feira, no Parque dos Príncipes. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Com folga na liderança do Campeonato Francês com 56 pontos, o PSG quer aproveitar o jogo desta sexta-feira para "ajustar os ponteiros" para o duelo contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League.

Os parisienses aguardam por um posicionamento do departamento médico para se saber se poderão contar com o retorno de Neymar. Recuperado de lesão no tornozelo, o brasileiro pode ganhar alguns minutos em campo já visando o duelo da liga no meio da semana.

Do outro lado, o Rennes, na quinta posição da Ligue 1, quer o triunfo fora de casa para tentar entrar no G-4.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 1 x 5 PSG Ligue 1 6 de fevereiro de 2022 PSG 0 (5) x (6) 0 Nice Copa da França 31 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Real Madrid Champions League 15 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Nantes x PSG Ligue 1 19 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

RENNES

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Rennes 2 x 0 Brest Ligue 1 6 de fevereiro de 2022 Clermont 2 x 1 Rennes Ligue 1 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas