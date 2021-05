PSG x Reims: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste domingo (16), pela 37ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na internet

Ainda na luta pelo título, o PSG recebe o Reims neste domingo (16), no Parque dos Príncipes, a partir das 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da OneFootball, por streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Reims DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O PSG precisa vencer para seguir lutando pelo título francês / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da OneFootball, por streaming, a partir das 16h (de Brasília), deste domingo (16).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

O PSG entra em campo pensando somenta na vitória para levar a disputa do título francês para a última rodada. Para o duelo deste domingo, o time não terá Kimpembe, suspenso, enquanto Verratti está lesionado e Kurzawa, com um problema no tornozelo, é dúvida. No ataque, Neymar e Mbappé estão confirmados.

Provável escalação do PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker; Herrera, Pereira; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappe.

REIMS

Do outro lado, o Reims também quer somar pontos para escapar de vez da possibilidade de rebaixamento. A equipe tem dúvidas quanto as condições físicas de Lopy e Doumbia.

Provável escalação do Reims: Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid, Konan; Cassama; Cafaro, Chavalerin, Munetsi, Mbuku; Dia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Montpellier 2 (5) x (6) x 2 PSG Copa da França 9 de maio de 2021 Rennes 1 x 1 PSG Ligue 1 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Monaco x PSG Copa da França 19 de maio de 2021 16h15 (de Brasília) Brestois x PSG Liga dos Campeões 23 de maio de 2021 16h (de Brasília)

REIMS

JOGO CAMPEONATO DATA Reims 0 x 1 Monaco Ligue 1 9 de maio de 2021 Nimes 2 x 2 Reims Ligue 1 2 de maio de 2021

Próximas partidas