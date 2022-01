PSG x Reims: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Líder da Ligue 1, o PSG enfrenta o Reims neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Pac des Princes, pela 22ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Br, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Reims DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, no Parc des Princes. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado do Campeonato Francês com 50 pontos, o PSG terá pela frente o Reims, buscando a quarta vitória consecutiva em casa na temporada.

Para o confronto, o técnico Mauricio Pochettino terá o retorno de Lionel Messi, recuperado da Covid-19, mas Mbappé, com um problema na virilha, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Reims poderá ter Moreto Cassama, que volta a ficar à disposição depois e defender o Guiné na Copa Africana de Nações.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Herrera, Pereira, Verratti; Di Maria, Icardi, Messi.

Provável escalação do Reims: Rajkovic; Gravillon, Abdelhamid, Faes; Foket, Cajuste, Lopy, Locko; Kebbal, Mbuku; Ekitike.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 1 x 1 PSG Ligue 1 9 de janeiro de 2022 PSG 2 x 0 Stade Brestois Ligue 1 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Nice Copa da França 31 de janeiro de 2022 17h15 (de Brasília) LOSC x PSG Ligue 1 6 de fevereiro de 2022 16h45 (de Brasília)

REIMS

JOGO CAMPEONATO DATA Clermont 0 x 0 Reims Ligue 1 9 de janeiro de 2022 Reims 0 x 1 Metz Ligue 1 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas