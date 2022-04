PSG e Olympique de Marselha se enfrentam neste domingo (17), no Parc des Princes, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

QUANDO É?

JOGO PSG x Olympique de Marselha DATA Domingo, 17 de abril de 2022 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (17), no Parc des Princes.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com duas goleadas consecutivas (Lorient por 5 a 1 e Clermont por 6 a 1), o PSG busca emplacar a terceira vitória. Atualmente, os parisienses aparecem na liderança isolada com 71 pontos.

Revivez les 18 matches disputés par Marco Verratti 🆚 Marseille. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2022

Do outro lado, o Olympique de Marselha, com 59 pontos, e na vice-liderança, soma oito vitórias seguidas na temporada.

Em 99 confrontos entre as equipes, o PSG registra 44 vitórias, contra 33 do Olympique, além de 22 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 5 x 1 Lorient Ligue 1 3 de abril de 2022 Clermont 1 x 6 PSG Ligue 1 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Angers x PSG Ligue 1 20 de abril de 2022 16h (de Brasília) PSG x Lens Ligue 1 23 de abril de 2022 16h (de Brasília)

OLYMPIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique 2 x 0 Montpellier Ligue 1 10 de abril de 2022 PAOK 0 x 1 Olympique Liga Conferência 14 de abril de 2022

Próximas partidas