PSG x Olympique de Marselha: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Francês 21/22

A bola vai rolar neste domingo (17) de Páscoa para PSG x Olympique de Marselha, pela 32ª rodada do Campeonato Francês, a partir das 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, seis meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo primeiro turno da Ligua 1. Na ocaisão, as equipes empataram sem gols.

Na liderança isolada com 71 pontos, os parisienses entram em campo buscando emplacar a terceira vitória consecutiva, enquanto o Olympique, embalado com oito vitórias seguidas, aparece na vice-liderança, com 59.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Podendo abrir 15 pontos de vantagem na liderança, o PSG entra em campo buscando a vitória em casa no clássico.

Apesar da suspensão, o técnico Mauricio Pochettino poderá contar com Neymar. O brasileiro recebeu o terceiro cartão amarelo, mas a LFP definiu que a punição deve ser cumprida a partir do dia 19 de abril. Assim, o atacante deve ficar fora do jogo contra o Angers, na quarta-feira (20).

Já o Olympique terá os retornos de Gerson, Boubacar Kamara e Bamba Dieng, que estavam suspensos contra o PAOK, enquanto Léo Balerdi é tratado como dúvida.

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Gueye e Verratti; Messi, Mbappé e Neymar.

Possível escalação do Olympique: Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Guendouzi, Kamara e Gerson; Ünder, Dieng e Payet.

DESFALQUES

PSG:

-

OLYMPIQUE DE MARSELHA:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre PSG e Olympique de Marselha será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste domingo (17).