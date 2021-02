PSG x Nimes: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado nesta quarta (3), pela 23ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de perder para o Llorient e cair na tabela, o PSG recebe o Nimes nesta quarta-feira (3), no Parque dos Príncipes, a partir das 17h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Nimes DATA Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

/

PSG quer reencontrar a vitória na Ligue 1 /Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Após sofrer um revés inesperado na última rodada, o PSG volta a campo nesta quarta-feira diante do lanterna da Ligue 1 e quer aproveitar a fragilidade do rival para reencontrar o caminho das vitórias.

Para o duelo, os parisienses não terão Verratti, Diallo, Navas e Marquinhos, lesionados, enquanto Neymar está suspenso.

Provável escalação do PSG: Rico; Dagba, Kehrer, Kimpembe e Kurzawa; Paredes e Gueye; Di Maria, Rafinha e Mbappe; Icardi.

NIMES

Em último, o Nimes quer surpreender o poderoso rival, apesar de possuir a pior defesa do campeonato. O time não terá Sidy Sarr, Loick Landre e Pablo Martinez, machucados.

Provável escalação do Nimes: Reynet; Alakouch, Deaux, Briancon e Meling; Cubas e Fomba; Ferhat, Ripart e Eliasson; Kone.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Llorient 3 x 2 PSG Ligue 1 31 de janeiro de 2021 PSG 4 x 0 Montpellier Ligue 1 22 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Olympique x PSG Ligue 1 7 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Caen x PSG Copa da França 10 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

NIMES

JOGO CAMPEONATO DATA Agenrs 3 x 1 Nimes Ligue 1 31 de janeiro de 2021 Olympique 1 x 2 Nimes Ligue 1 16 de janeiro de 2021

Próximas partidas