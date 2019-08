PSG x Nîmes: como assistir no DAZN, escalação e mais do Campeonato Francês

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil neste domingo (11)

Fechando a primeira rodada do , o DAZN transmite com exclusividade para o Brasil o duelo entre e . A partida será disputa neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no estádio Parc des Princes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO PSG X Nîmes DATA Domingo, 11 de agosto LOCAL Estádio Parc des Princes HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: PSG)

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

O PSG já iniciou a temporada 2019/20 com título. Na última semana, a equipe comandada por Thomas Tuchel venceu o de virada por 2 a 1 e conquistou a Supercopa da .

Suspenso por três jogos no final da temporada, quando agrediu um torcedor e foi punido, Neymar poderá retornar aos gramados neste domingo (11), enquanto o seu futuro segue indefinido.

Sem esconder o desejo de deixar o PSG, o nome do brasileiro é especulado no Barcelona e , enquanto rumores apontam uma possivel recusa do Manchester United.

Provável escalação do PSG: Aréola; Marquinhos, Thiago Silva, Diallo; Meunier, Verratti, Draxler, Bernat; Mbappé, Cavani, Neymar

NÎMES

Após encerrar a temporada 2018/19 na nona posição do Campeonato Francês, com 53 pontos e 46% de aproveitamento, o Nîmes inicia a caminhada 2019/20 com uma dura missão logo de cara: enfrentar o campeão PSG, de Neymar, Mbappé, Cavani.

A equipe deve jogar no sistema 4-3-3 consistentemente nesta temporada, com Clément Depres e Ripart, os dois únicos atacantes do clube.

Provável escalação do Nîmes: Bernardoni; Paquiez, Landre, Briancon, Miguel; Bocichon, Sarr, Valls; Ferhat, Ripa, Philippoteaux