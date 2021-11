PSG x Nice: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Sobrando na liderança da Ligue 1, o PSG recebe o Nice nesta quarta-feira (1), no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Nice DATA Quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O PSG entram em campo nesta quarta-feira sabendo que terá uma pedreira pela frente, já que o rival está no G-3 da Ligue 1. A equipe de Mauricio Pochettino busca mais um duelo para seguir a passos largos rumo ao título.

Os parisienses não terão Neymar, com uma lesão no tornozelo, e que desfalcará a equipe por semanas. Já Lionel Messi, que conquistou a sua sétima Bola de Ouro, deve ser titular ao lado de Mbappé.

Já o Nice quer aprontar para cima do poderoso rival no Parque dos Príncipes.

Youcef Attal e Evann Guessand, lesionados, desfalcam a equipe nesta quarta.

Provável escalação do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Bernat, Pereira, Gueye, Di María, Messi, Rafinha e Mbappé.

Provável escalação do Nice: Benítez, Lotomba, Todibo, Dante, Bard, Lemina, Rosario, Stengs, Kluivert, Delort e Gouiri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Saint-Etienne 1 x 3 PSG Ligue 1 28 de novembro de 2021 Manchester City 2 x 1 PSG Champions League 24 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lens x PSG Premier League 4 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) PSG x Brugge Champions League 7 de dezembro de 2021 14h45 (de Brasília)

NICE

JOGO CAMPEONATO DATA Nice 0 x 1 Metz Ligue 1 27 de novembro de 2021 Clermont 1 x 2 Nice Ligue 1 21 de novembro de 2021

Próximas partidas