PSG x Montpellier: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (25), pela sétima rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invicto no francês, o PSG recebe o Montpellier neste sábado (25),, no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Montpellier DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Montpellier quer a vitória na casa do rival/ Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado da Ligue 1, o PSG pode entrar em campo neste sábado com algumas mudanças no time titular.

É improvável que Messi, com uma lesão no joelho, seja relacionado para o duelo. Além disso, Sergio Ramos, Verratti, Bernat e Gharbi, também machucados, seguem fora. Já Kurzawa e Dagba são dúvidas.

No ataque, Icardi deve formar o trio junto a Mbappé e Neymar. O camisa 10, inclusive, se manifestou sobre a arbitragem no francês, e ainda alimentou o sonho da torcida do Flamengo em troca de mensagens com Gabigol.

Do outro lado, o Montpellier está no meio da tabela e tenta surpreender o poderoso rival em Paris.

O time segue sem poder contar com Oyongo, Tamas e Pedro Mendes, machucados. Por outro lado, Thuler retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Herrera, Wijnaldum; Neymar, Icardi, Mbappe.

Provável escalação do Montpellier: Omlin; Sambia, Esteve, Thuler, Ristic; Ferri, Chotard; Mollet, Savanier, Mavididi, Germain.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Metz 1 x 2 PSG Ligue 1 22 de setembro de 2021 PSG 2 x 1 Lyon Ligue 1 19 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Manchester City Champions League 28 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Rennes x PSG Ligue 1 3 de outubro de 2021 8h (de Brasília)

MONTPELLIER

JOGO CAMPEONATO DATA Montpellier 3 x 3 Bordeaux Ligue 1 22 de setembro de 2021 Troyes 1 x 1 Montpellier Ligue 1 19 de setembro de 2021

Próximas partidas