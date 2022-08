PSG x Montpellier: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Jogo acontece neste sábado (13), pela segunda rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Montpellier entram em campo neste sábado (13), no Parque dos Príncipes, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Diante de sua torcida, o PSG quer mostrar que está sedento por títulos e vai praticamente com força total para o duelo. A única baixa no time parisiense é Draxler, lesionado, enquanto Sanches é dúvida.

Do outro lado, o Montpellier terá o retorno de Jordan Ferri, que cumpriu suspensão na primeira rodada. Por outro lado, terá os desfalques de Mavididi, Delaye e Pedro Mendes, machucados.

Prováveis escalações

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar.

Possível escalação do Montpellier: Omlin; Souquet, Esteve, Sakho, Sainte-Luce; Savanier, Chotard; Maouassa, Khazri, Nordin; Wahi.

Desfalques da partida

PSG:

Draxler: lesionado.

Montpellier:

Mavididi, Delaye e Pedro Mendes: lesionados.

Quando é?

JOGO PSG x Clermont DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Montpellier

JOGO CAMPEONATO DATA Montpellier 3 x 2 Troyes Ligue 1 7 de agosto de 2022 Crystal Palace 4 x 2 Montpellier Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Montpellier x Auxerre Ligue 1 21 de agosto de 2022 10h (de Brasília) Brest x Montpellier Ligue 1 28 de agosto de 2022 10h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Clermont 0 x 5 PSG Ligue 1 6 de agosto de 2022 PSG 4 x 0 Nantes Supercopa da França 31 de julho de 2022

Próximas partidas