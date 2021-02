PSG x Monaco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (21), pela 26ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar na internet

Clássico na Ligue 1! Neste domingo (21), PSG e Monaco se enfrentam no Parque dos Príncipes, a partir das 17h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball App, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Monaco DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes - Paris, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG busca mais uma vitória na Ligue 1 /Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Após golear o Barcelona pelas oitavas de final da Champions League, o PSG agora "vira a chave" e volta as suas atenções à Ligue 1, de olho na liderança do campeonato. Os parisienses seguem sem poder contar com Neymar e Di Maria, lesionados. No ataque, Mbappé e Icardi estão confirmados.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappé; Icardi.

MONACO

Já o Monaco entra em campo querendo o triunfo para seguir próximo aos líderes. Para o jogo deste domingo, o técnico Kovac deve contar com o retorno de Golovin, enquanto Fàbregas não deve iniciar entre os titulares.

Provável escalação do Monaco: Lecomte; Sidibe, Maripan, Badiashile, Henrique; Golovin, Fofana, Tchouameni, Diop; Ben Yedder, Volland.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 4 PSG Champions League 16 de fevereiro de 2021 PSG 2 x 1 Nice Ligue 1 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dijon x PSG Ligue 1 27 de fevereiro de 2021 13h (de Brasília) Bordeaux x PSG Ligue 1 3 de março de 2021 17h (de Brasília)

MONACO

JOGO CAMPEONATO DATA Monaco 2 x 2 Lorient Ligue 1 14 de fevereiro de 2021 Grenoble 0 x 1 Monaco Copa da França 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas