PSG x Metz: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

PSG e Metz se enfrentam neste sábado (21), no Parque dos Príncipes, a partir das 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Metz DATA Sábado, 13 de maio de 2022 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (21), no Parque dos Príncipes.

MAIS INFORMAÇÕES

O PSG vai a campo neste sábado querendo encerrar a temporada com uma vitória diante de sua torcida.

Do outro lado, o Metz luta contra o rebaixamento e está em 18º lugar, com 31 pontos. O time visitante precisa de uma vitória para ir aos playoffs e tentar evitar o seu descenso.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Montpellier 0 x 4 PSG Ligue 1 14 de maio de 2022 PSG 2 x 2 Troyes Ligue 1 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Nantes Supercopa Francesa 31 de julho de 2022 A confirmar A definir A definir A definir A definir

METZ

JOGO CAMPEONATO DATA Metz 1 x 0 Angers Ligue 1 14 de maio de 2022 Metz 3 x 2 Lyon Ligue 1 8 de maio de 2022

Próximas partidas