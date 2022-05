PSG x Metz: escalação, desfalques e mais do jogo da Ligue 1 21/22

Pela última rodada do Campeonato Francês, o PSG recebe o Metz na tarde deste sábaod (21), no Parque dos Príncipes, a partir das 16h (de Brasília).

Já campeões, os parisienses cumprem tabela, enquanto os visitantes precisam vencer para tentar escapar do rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O PSG aproveita o jogo da temporada para escalar Di Maria e Navas, que fazem seu último jogo pelo clube.

As baixas certas no time parisiense são Icardi, Draxler e Paredes, machucados.

Do outro lado, o Metz não poderá contar com o atacante Preville, suspenso, enquanto Maiga, Centonze e Amadou seguem no departamento médico.

Possível escalação do PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Simons, Verratti; Di Maria, Messi, Neymar; Mbappe.

Possível escalação do Metz: Caillard; Niakate, Bronn, Kouyate; Mikelbrencis, Sarr, Traore, Cande; Boulaya; Mafouta, Lamkel Ze.

DESFALQUES

PSG:

Icardi, Draxler e Paredes: lesionados.

METZ:

Centonze, Maiga e Amadou: lesionados.

Preville: suspenso.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre PSG e Metz será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, neste sábado.