PSG x Lyon: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal da Champions League feminina 21/22

O Lyon visita o PSG neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League feminina 21/22. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 2, o Lyon entra em campo com a vantagem do empate para avançar à final. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Lyon DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado, no Parc des Princes.

MAIS INFORMAÇÕES

Precisando vencer por um gol de vantagem para levar a disputa para a prorrogação, o PSG busca alcançar a sua terceira final na Champions feminina. A equipe parisiense chegou à decisão em 2015 (depois de vencer o Lyon nas oitavas) e em 2017 (quando perdeu para o OL em Cardiff).

"Vamos dar tudo para garantir a classificação. Temos o desejo e a determinação. Estamos um gol atrás, não é nada. Não vamos desistir. Unidade e determinação serão os ingredientes principais", afirmou a atacante Sandy Baltimore.

Do outro lado, o Lyon, que joga por um empate, sabe que a missão no Parc de Princes não será fácil.

"Temos de continuar a jogar como foi no primeiro jogo e ganhar lá. Não será fácil. Não devemos subestimá-las. Temos que continuar trabalhando arduamente", afirmou a meia Catarina Macario.

A campanha do Lyon na Champions League feminina 21/22

Hacken 0 x 3 Lyon - 5 de outubro de 2021

Lyon 5 x 0 Benfica - 14 de outubro de 2021

Lyon 2 x 1 Bayern de Munique - 10 de novembro de 2021

Bayern de Munique 1 x 0 Lyon - 17 de novembro de 2021

Benfica 0 x 5 Lyon - 9 de dezembro de 2021

Lyon 4 x 0 Hacken - 15 de dezembro de 2021

Juventus 2 x 1 Lyon - 23 de março de 2022

Lyon 3 x 1 Juventus - 31 de março de 2022

Lyon 3 x 2 PSG - 24 de abril de 2022

A campanha do PSG na Champions League feminina 21/22

Breidalik 0 x 2 PSG - 6 de outubro de 2021

PSG 5 x 0 Kharkiv 0 - 13 de outubro de 2021

PSG 4 x 0 Real Madrid - 9 de novembro de 2021

Real Madrid 0 x 2 PSG - 18 de novembro de 2021

Kharkiv 0 x 6 PSG - 8 de dezembro de 2021

PSG 6 x 0 Breidalik - 16 de dezembro de 2021

Bayern de Munique 1 x 2 PSG - 22 de março de 2022

PSG 2 x 1 Bayern de Munique - 30 de março de 2022

Lyon 3 x 2 PSG - 24 de abril de 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA Fleury 91 1 x 2 Lyon Campeonato Francês 17 de abril de 2022 Lyon 3 x 2 PSG Champions League 24 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lyon x Paris FC Campeonato Francês 8 de maio de 2022 9h45 (de Brasília) PSG x Lyon Campeonato Francês 28 de maio de 2022 9h30 (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 6 x 1 Issy Campeonato Francês 16 de abril de 2022 PSG 2 x 3 Lyon Champions League 22 de abril de 2022

Próximas partidas