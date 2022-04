PSG x Lorient: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

PSG e Lorient se enfrentam neste domingo (3), no Parc des Princes, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Lorient DATA Domingo, 3 de abril de 2022 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Star+, no streaming, vai transmitir o jogo deste domingo, no Parc des Princes.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de derrota para o Monaco na última rodada, o PSG entra em campo pressionado por um resultado positivo. Atualmente, é líder isolado da Ligue 1, com 65 pontos, e 74,7% de aproveitamento.

Messi, que ficou de fora da última rodada, retorna ao time titular ao lado de Mbappé e Neymar.

Do outro lado, o Lorient, com 28 pontos, luta contra o rebaixamento, e busca emplacar o terceiro jogo consecutivo sem perder (venceu o Clermont por 2 a 0, e empatou sem gols com o Strasbourg).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 3 x 0 Bordeaux Ligue 1 13 de março de 2022 Monaco 3 x 0 PSG Ligue 1 20 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Clermont x PSG Ligue 1 9 de abril de 2022 16h (de Brasília) PSG x Olympique Ligue 1 17 de abril de 2022 15h45 (de Brasília)

LORIENT

JOGO CAMPEONATO DATA Clermont 0 x 2 Lorient Ligue 1 13 de março de 2022 Lorient 0 x 0 RC Strasbourg Ligue 1 20 de março de 2022

Próximas partidas