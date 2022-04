PSG x Lorient: escalação, desfalques e mais do jogo da Liguei 1 21/22

O PSG recebe o Lorient neste domingo (3), às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, três meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo primeiro turno do torneio. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1.

O PSG vem de derrota para o Monaco por 3 a 0, mas segue na liderança isolada, com 65 pontos, enquanto o Lorient, que luta contra o rebaixamento, vem de empate sem gols com Strasbourg .

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o PSG terá o retorno de Lionel Messi e Neymar, que voltaram de suas respectivas seleções, mas Keylor Navas, com problema no adutor, está fora.

Já o Lorient não terá Bonke Innocent, suspenso, e Lemoine briga por uma vaga no time.

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Paredes, Gueye; Messi, Mbappe, Neymar.

Possível escalação do Lorient: Dreyer; Mendes, Laporte, Jenz, Petrot, Le Goff; Lauriente, Abergel, Monconduit, Moffi; Kone.

DESFALQUES

PSG:

Keylor Navas, Juan Bernat e Layvin Kurzawa: lesionados

Lorient:

Bonke Innocent : suspenso (terceiro cartão amarelo)

Stephane Diarra: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre PSG x Lorient será transmitido ao vivo pela Star+, no streaming, neste domingo (3).