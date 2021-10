PSG x Lille: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta sexta-feira (29), pela 12ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo manter a distância para os rivais na tabela, o PSG recebe o Lille nesta sexta-feira (29), no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Lille DATA Sexta-feira, 29 de outubro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O jogo desta sexta-feira será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Diante de sua torcida, o PSG vai em busca de mais uma vitória para seguir com "gordura" na liderança do Campeonato Francês.

Os parisienses - que começam a duvidar de Mauricio Pochettino - não terão Marco Verratti, que se juntou a Rico, Paredes e Sergio Ramos no departamento médico. Já Mbappé, com um problema no ouvido, é dúvida.

Do outro lado, o Lille, atual campeão, está apenas no meio da tabela e quer o triunfo diante do forte rival para tentar se aproximar do G-3.

Benjamin Andre está suspenso e deve ser substituído por Renato Sanches. Já Botman e Leo Jardim estão lesionados.

Provável escalação do PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Wijnaldum, Gueye; Messi, Neymar, Di Maria; Mbappe.

Provável escalação do Lille: Grbic; Celik, Fonte, Djalo, Mandava; Weah, Xeka, Sanches, Bamba; David, Yilmaz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique 0 x 0 PSG Ligue 1 24 de outubro de 2021 PSG 3 x 2 RB Leipzig Champions League 19 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x PSG Champions League 3 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Bordeaux x PSG Ligue 1 6 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

LILLE

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 1 x 1 Brest Ligue 1 23 de outubro de 2021 Lille 0 x 0 Sevilla Champions League 20 de outubro de 2021

Próximas partidas